Один из тех, кто до сих пор жив: куда пропал майор Кудасов из «Бандитского Петербурга»

К выходу сериала «Бандитский Петербург» Евгений Сидихин был уже известен массовому зрителю. В то время он сыграл в «Русском транзите», «Мама, не горюй» и других проектах. Но именно криминальная сага Владимира Бортко сделала артистка народным героем.

После выхода сериала Сидихин продолжил сниматься в кино и сериалах. Первое время он снимался преимущественно в криминальных проектах, а после разнообразил свою фильмографию и комедийными ролями. Например, зрители видели его в сериалах «Гранд» и «Оливье и роботы», а также «Отель Элеон». Часть творческого пути он посвятил и театральной сцене. Он служил в БДТ имени Г. А. Товстоногова, а также участвовал в антрепризных постановках.

Продолжает сниматься артист и сегодня. В отличие от многие коллег по «Петербургу», которые уже ушли из жизни, он не жалуется на проблемы со здоровьем. Свободное же время он тратит на семью, воспитывая дочерей Полину, Аглаю и Анфису.