Один из смертных грехов: знаки Зодиака, у которых гордость всегда на первом месте

С самого детства мы слышим о том, что хвастаться своими успехами, достижениями, природными данными нехорошо. Это может привести к тому, что человек станет высокомерным, заносчивым, начнет чрезмерно превозносить себя и умалять достоинства окружающих. Безусловно, есть полезная гордость - вполне естественно порадоваться отличным результатам своего труда и поделиться этим с окружающими. Однако когда жизнь превращается в гонку, где все люди вокруг - соперники, а главная цель - стать на свете всех милее и успешнее, это свидетельствует о больших проблемах. Раздутое эго делает нас неприятными и отталкивающими, но те, кто страдает от гордыни, не замечают этого и продолжают задирать нос. Рассказываем, под какими знаками зодиака рождаются главные зодиакальные гордецы.

Овен

Самодостаточность - вот то качество, которое выделяет Овнов на фоне других знаков. Представители огненной стихии настолько сильные и независимые, что порой они не нуждаются в друзьях. Дерзкое поведение Овнов не по душе окружающим, ведь получается, что уроженцы знака вознесли себя над всеми на невидимый пьедестал. Поэтому за глаза их слишком часто называют чрезмерно гордыми и самолюбивыми - и, в общем-то, хейтеры недалеко ушли от правды.

Ведь Овнам по большей части никто не интересен, кроме себя любимых.

Лев

В том, что Львы определенно входят в топ самых горделивых и высокомерных знаков, не сомневается никто. Рожденные под огненным созвездием, они с юных лет сияют настолько ярко, что не могут не привлекать внимание окружающих. Со временем Львы только укрепляются в мысли о своей уникальности и избранности. Это определенным образом сказывается на их психологии - вера в собственную исключительность превращается в непомерную гордость.

Многие Львы живут “с короной на голове” и считают себя вправе командовать окружающими.

Скорпион

Люди, появившиеся на свет под знаком Скорпиона, в глубине души могут быть ранимыми и чувствительными людьми. Однако они никогда и ни за что не показывают окружающим свои слабости - даже самые близкие люди из доверенного круга вряд ли видят Скорпиона таким, какой он есть на самом деле. В любой ситуации представитель водного знака умеет держать лицо и сохранять безукоризненное достоинство.