«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет

И на фестивалях номинировали, и высокие оценки ему ставили.

Многие привыкли думать, что советское кино — это почти всегда про юмор и людей, которые уверенно смотрят в светлое будущее, даже когда с этой уверенностью слабовато. Время от времени в отечественной кинематографии возникали странные, темные, абсолютно нестандартные фильмы, будто кто-то случайно открыл портал в параллельную реальность.

Андрей Тарковский со своим «Сталкером» существует в отдельной лиге, и о нем пишут, пожалуй, больше всего. Говорить о советском постапокалипсисе и не вспомнить «Сталкера» — это как обсуждать космос без Гагарина.

Однако существует и другая история: менее известная, но не менее мощная. Фильм, который на родине прошел почти незаметно, а вот за границей стал приятной находкой.

«Посетитель музея» (1989) Константина Лопушанского — постапокалипсис, который оказался беспощаднее, чем ожидали даже самые подготовленные зрители.

Катастрофа с намеком

Лопушанский, автор «Писем мертвого человека», человек вообще не из веселых. «Посетитель музея» продолжает погружение в человеческую душу, а точнее в ее темную сторону.

Мир после экологической катастрофы выглядит так, будто вся планета решила махнуть рукой на собственные ошибки. Льды тают, вода подбирается к городам, на свалках живут изуродованные люди, которых окружающие называют одним словом — «дебилы». Перед нами возникает метафора не конца света, а конца общества, которое разучилось чувствовать, думать, сострадать.

Главный герой приходит в этот мир как путешественник — буквально и духовно. Он ждет отлива, чтобы добраться до метеостанции с музеем погибшей цивилизации. По пути видит ту самую цивилизацию — умирающую, равнодушную, разваливающуюся на глазах. Смешно, конечно, говорить «у Лопушанского получилось мрачно». У него просто по-другому никогда не выходит.

Запад разглядел жемчужину

Парадокс: фильм снят в СССР, но ощущается так, будто его делали на европейском артхаусном «производстве». Во-первых, это совместная работа с Германией и Швейцарией — редкость для тех времен. Во-вторых, визуальный язык фильма — резкий, гротескный, будто специально отталкивающий.

В-третьих, Лопушанский взял на роли людей с реальными отклонениями — решение, которое и сейчас заставило бы нервничать любую студию. В итоге получилось кино, которое дома смотрели настороженно, а на Западе ему аплодировали стоя.

Фильм взял Гран-при и приз за режиссуру на мадридском фестивале экспериментального кино, попал в номинацию на лучший фантастический фильм на фестивале Fantasporto, получил высокие оценки критиков и зрителей (7,2 балла на IMDb).

Мне показалось, что это был один из самых впечатляющих научно-фантастических фильмов, которые я видел за последнее время, фильм, создавший особый и уникальный мир, — восхищались иностранные зрители.

Сравнения Лопушанского с Тарковским звучат почти автоматически — и не случайно: оба говорят о людях, которые идут через разруху к несуществующей надежде. Если «Сталкер» — это медленный поиск смысла, то «Посетитель музея» — это признание, что смысла, возможно, нет. И именно поэтому смотреть его тяжело. И важно.

