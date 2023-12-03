Один из самых провальных советских фильмов: в нем снялась даже Элизабет Тейлор

Советским кинематографистам нередко удавалось поработать с иностранными коллегами. Эльдар Рязанов, например, снимал свои «Невероятные приключения итальянцев в России» совместно с коллегами из Италии. И если некоторые такие работы становились хитами, то другие встречали лишь разгромную критику.

Так, во второй половине 70-х на экраны вышла советско-американская картина «Синяя птица». В фильме приняли участие многие звезды первой величины: Ава Гарднер, Джейн Фонда, Надежда Павлова, Георгий Вицин, но главной знаменитостью стала Элизабет Тейлор. Поставил же картину Джордж Кьюкор.

Публика была уверена, что на экраны выйдет настоящий шедевр. Но картина в итоге разочаровала зрителей. Фильм ругали за плохие декорации, невнятную игру актеров, претенциозность. В итоге «Синяя птица» стала настоящим провалом.

Не оценили результат и сами создатели картины. Еще во время съемок они сталкивались со множеством проблем. Тейлор, как утверждают современники, постоянно капризничала. А, например, американец Джеймс Коко едва не сорвал съемки, так как не мог есть советскую еду. И его решили отправить на родину, откуда в спешке прилетел Джордж Коул.

Фильм ругают и современные зрители. По их мнению, единственная ценность картины — сотрудничество советских и американских кинематографистов, что стало уникальным случаем в отношениях обеих стран.