Один из самых ожидаемых сериалов 2025-го на подходе: Netflix покажет долгожданный хит с Джудом Лоу 18 сентября — отмечайте в календаре

Фанаты неподражаемого Джуда Лоу ждали этого несколько лет, и вот наконец Netflix выпускает новый мини-сериал с его участием. «Черный кролик» выходит 18 сентября — сразу все 8 серий появятся на платформе в этот день.

Создатели не спешат раскрывать детали сюжета. Известно только, что события будут закручиваться вокруг двух братьев. Джейк Фридкен (Джуд Лоу), владелец престижного ресторана в Нью-Йорке, решает возобновить отношения с братом-уголовником Винсом (Джейсон Бейтман).

Этот благородный, но рискованный шаг оборачивается трагическими последствиями и ставит под угрозу не только карьеру Джейка, но и его жизнь.

Один из самых долгожданных сериалов

Сценарий написал Зак Бейтлин — тот самый, что получил номинации на «Оскар» и «Золотой глобус» за фильм «Король Ричард» с Уиллом Смитом. Поэтому у сериала с самого начала была репутация проекта с серьезным драматическим потенциалом.

Ажиотаж подтверждают цифры. Более 34 тысяч пользователей IMDb уже добавили «Черного кролика» в список ожидания. На «Кинопоиске» сериал отметили больше 4 тысяч человек, и он вошел в топ-50 самых ожидаемых премьер 2025 года.

Участие Джуда Лоу в такой роли — уже достаточный повод обратить внимание на новинку. Добавим сюда дуэт с Джейсоном Бейтманом и мрачный сюжет про семью, предательство и последствия — и становится ясно, почему сериал называют одной из главных премьер этой осени.

