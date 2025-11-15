«Один из самых недооцененных»: этот сериал должен был стать «Игрой престолов» про пиратов — получил 8,2 на IMDb, но в массы так и не ушел

Как «Пираты Карибского моря», но только для взрослых.

Про «Черные паруса» слышали далеко не все, и это странно. Сериал выходил на Starz с 2014 по 2017 год, собрал оценку 8,2 на IMDb, получил восторженные отзывы — и при этом остается одним из самых недооцененных приключенческих проектов.

Хотя формально это приквел к книге «Остров сокровищ», на деле сериал работает как полноценная пиратская сага с масштабом и жесткостью уровня «Игры престолов».

Морская бойня

События разворачиваются на Нью-Провиденсе в 1715–1720 годах, то есть в разгар золотого века пиратства. Нассау превращена в полунезависимую базу морских разбойников. Здесь капитаны собирают команды, продают награбленное и пытаются удержать власть, пока Британия подступает все ближе.

Флинт — главный и самый опасный игрок на острове. Вместе с Элеонорой Гатри он строит план отделить Нассау от империи. Для этого нужна «Арка де Лима», испанский галеон, битком набитый деньгами. И с первой же серии становится понятно: дорога к галеону будет кровавой.

Сериал не прячет жестокость. «Черные паруса» не делают вид, что пиратство романтичное приключение. С первых минут зрителя швыряют в морскую бойню: орудия, мачты, тела на палубах, щепки, абордажные схватки. Все снято так, будто создатели ставили цель — вернуть тот уровень, по которому соскучились после первых «Пиратов Карибского моря».

Бюджет солидный

Проект делали в Кейптауне на студии Cape Town Film Studios, где построили корабль в натуральную величину, над которым трудились около 300 человек. Производство обошлось дорого, и это видно: каждая сцена ощущается крупным кино.

Но «Черные паруса» сравнивают с «Престолами» не из-за денег. А из-за подхода. Сериал так же честно показывает политические интриги, борьбу за власть, грязь, страсти и откровенность. Многие отмечают, что откровенных сцен здесь не меньше — кому-то это плюс, кому-то минус, но стиль понятен.

И все же главное — история. Зрители говорят, что смотрится сериал «на одном дыхании». Четыре сезона, серии длинные, так что времени нужно выделить много. Но вы не пожалеете, потому что таких морских боев давно не было. Почти каждый второй рецензент задается одним и тем же вопросом: как такой мощный сериал мог пройти мимо широкой аудитории?

«Черные паруса» — захватывающий и хорошо продуманный сериал, который поднимает пиратский жанр на новую высоту.

Безусловно, один из самых недооцененных сериалов. Он был настолько хорош, что я посмотрел весь сезон за неделю.

