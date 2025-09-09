Один из самых кошмарных монстров «Заклятия» не убил ни одного человека за все фильмы: а вот на счету «страшилы» №1 — десятки жертв

Пока «Заклятие 4: Последний обряд» бьет рекорды кассовых сборов (почти $200 миллионов за первые выходные!), подтверждая статус главного хоррора года, самое время вспомнить, кто же делает эту франшизу по-настоящему пугающей.

За годы существования киновселенная Эда и Лорейн Уоррен обзавелась целым пантеоном демонов, духов и проклятых существ. Вот шестёрка самых запоминающихся и ужасающих из них по версии обозревателей Vulture.

6. Колдунья и демон («Заклятие 3: По воле дьявола»)

Этот тандем человеческой одержимости и потусторонней силы уникален. Неизвестный демон, действующий через колдунью-посредницу, — единственный, кому удалось нанести физический удар самому Эду Уоррену, спровоцировав у того сердечный приступ во время экзорцизма.

Его жертвы выгибаются в немыслимых позах, что сначала шокирует, но быстро приедается. Метод страшный, но брендинг слабоват — неясно, тот ли это демон, что связан с Аннабель, или его «коллега».

5. Паромщик («Проклятие Аннабель 3»)

Визуально один из самых эффектных монстров вселенной. Паромщик, собирающий дань серебряными монетами с глаз своих жертв, создаёт немедленно узнаваемый образ. Сцена с лабиринтом гробов в доме Уорренов — чистая ночная кошмарина.

Однако его главный недостаток — нулевой счет убийств в фильме. Пугает отлично, но прикончить жертву не может. Зато потенциал для аттракционов в хоррор-парках огромен.

4. Ла Йорона («Проклятие плачущей»)

У этого призрака, основанного на мексиканском фольклоре, есть своя магия. Дух женщины, утопившей собственных детей и теперь крадущей чужих, идеально вписывается в главную тему франшизы — святость семьи и брака.

Ла Йорона — это то, во что превращается женщина, когда семейная идиллия рушится. Её образ жутко эффективен, а счёт убийств (4 жертвы) и постоянное присутствие в тематических парках развлечений делают её грозной силой.

3. Батшеба («Заклятие»)

Та самая, с которой всё началось! Ведьма, принесшая своего ребёнка в жертву дьяволу, чтобы стать демоном. Она десятилетиями терроризировала семью Перрон, доведя одну из матерей до попытки убить собственного ребёнка.

Умудрилась убить собаку и трёх человек — классика жанра. Её сила в простоте и исторической подоплёке. Она — фундамент, на котором построена вся франшиза, архетипическое зло, бросающее вызов самой идее семейного очага.

2. Аннабель (Фильмы про Аннабель, «Заклятие»)

Королева мерча и самый узнаваемый «бренд» вселенной. Проклятая кукла, одержимая демоном, — идеальное сочетание жуткого и притягательного. Её образ мгновенно отпечатывается в памяти, породив горы реплик, одежды и аксессуаров.

Как демон она иногда проигрывает подросткам (что неловко), но как культурный феномен её мощь абсолютна. Семь жертв на её счету — лишь формальность. Её главное оружие — способность продаваться.

1. Валак / Монахиня («Заклятие 2», «Монахиня»)

Безусловный чемпион по разрушениям и харизме. Демон в облике монахини — это гениальное кощунство, бьющее прямо в сердце главной темы франшизы — веры.

До встречи с Уорренами он уничтожил целый монастырь, убил множество священников и чуть не заставил Эда и Лорейн уйти на покой.

Его визуальный образ леденяще прост и эффективен. Семь прямых жертв и неизвестное количество убитых монахинь в его активе, а также статус единственного демона, который по-настоящему бросил вызов «идеальному браку» Уорренов, делают его альфой и омегой зла в этой вселенной.

Ранее мы писали: Финал «Заклятия», новая «Иллюзия обмана» и Sci-Fi с Джаредом Лето: самые ожидаемые премьеры осени-2025, о которых будут говорить все