Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Один из самых кошмарных монстров «Заклятия» не убил ни одного человека за все фильмы: а вот на счету «страшилы» №1 — десятки жертв

Один из самых кошмарных монстров «Заклятия» не убил ни одного человека за все фильмы: а вот на счету «страшилы» №1 — десятки жертв

9 сентября 2025 19:05
Один из самых кошмарных монстров «Заклятия» не убил ни одного человека за все фильмы: а вот на счету «страшилы» №1 — десятки жертв

Составили рейтинг самых страшных чудищ этой киновселенной.

Пока «Заклятие 4: Последний обряд» бьет рекорды кассовых сборов (почти $200 миллионов за первые выходные!), подтверждая статус главного хоррора года, самое время вспомнить, кто же делает эту франшизу по-настоящему пугающей.

За годы существования киновселенная Эда и Лорейн Уоррен обзавелась целым пантеоном демонов, духов и проклятых существ. Вот шестёрка самых запоминающихся и ужасающих из них по версии обозревателей Vulture.

Один из самых кошмарных монстров «Заклятия» не убил ни одного человека за все фильмы: а вот на счету «страшилы» №1 — десятки жертв

6. Колдунья и демон («Заклятие 3: По воле дьявола»)

Этот тандем человеческой одержимости и потусторонней силы уникален. Неизвестный демон, действующий через колдунью-посредницу, — единственный, кому удалось нанести физический удар самому Эду Уоррену, спровоцировав у того сердечный приступ во время экзорцизма.

Его жертвы выгибаются в немыслимых позах, что сначала шокирует, но быстро приедается. Метод страшный, но брендинг слабоват — неясно, тот ли это демон, что связан с Аннабель, или его «коллега».

Один из самых кошмарных монстров «Заклятия» не убил ни одного человека за все фильмы: а вот на счету «страшилы» №1 — десятки жертв

5. Паромщик («Проклятие Аннабель 3»)

Визуально один из самых эффектных монстров вселенной. Паромщик, собирающий дань серебряными монетами с глаз своих жертв, создаёт немедленно узнаваемый образ. Сцена с лабиринтом гробов в доме Уорренов — чистая ночная кошмарина.

Однако его главный недостаток — нулевой счет убийств в фильме. Пугает отлично, но прикончить жертву не может. Зато потенциал для аттракционов в хоррор-парках огромен.

Один из самых кошмарных монстров «Заклятия» не убил ни одного человека за все фильмы: а вот на счету «страшилы» №1 — десятки жертв

4. Ла Йорона («Проклятие плачущей»)

У этого призрака, основанного на мексиканском фольклоре, есть своя магия. Дух женщины, утопившей собственных детей и теперь крадущей чужих, идеально вписывается в главную тему франшизы — святость семьи и брака.

Ла Йорона — это то, во что превращается женщина, когда семейная идиллия рушится. Её образ жутко эффективен, а счёт убийств (4 жертвы) и постоянное присутствие в тематических парках развлечений делают её грозной силой.

Один из самых кошмарных монстров «Заклятия» не убил ни одного человека за все фильмы: а вот на счету «страшилы» №1 — десятки жертв

3. Батшеба («Заклятие»)

Та самая, с которой всё началось! Ведьма, принесшая своего ребёнка в жертву дьяволу, чтобы стать демоном. Она десятилетиями терроризировала семью Перрон, доведя одну из матерей до попытки убить собственного ребёнка.

Умудрилась убить собаку и трёх человек — классика жанра. Её сила в простоте и исторической подоплёке. Она — фундамент, на котором построена вся франшиза, архетипическое зло, бросающее вызов самой идее семейного очага.

Один из самых кошмарных монстров «Заклятия» не убил ни одного человека за все фильмы: а вот на счету «страшилы» №1 — десятки жертв

2. Аннабель (Фильмы про Аннабель, «Заклятие»)

Королева мерча и самый узнаваемый «бренд» вселенной. Проклятая кукла, одержимая демоном, — идеальное сочетание жуткого и притягательного. Её образ мгновенно отпечатывается в памяти, породив горы реплик, одежды и аксессуаров.

Как демон она иногда проигрывает подросткам (что неловко), но как культурный феномен её мощь абсолютна. Семь жертв на её счету — лишь формальность. Её главное оружие — способность продаваться.

Один из самых кошмарных монстров «Заклятия» не убил ни одного человека за все фильмы: а вот на счету «страшилы» №1 — десятки жертв

1. Валак / Монахиня («Заклятие 2», «Монахиня»)

Безусловный чемпион по разрушениям и харизме. Демон в облике монахини — это гениальное кощунство, бьющее прямо в сердце главной темы франшизы — веры.

До встречи с Уорренами он уничтожил целый монастырь, убил множество священников и чуть не заставил Эда и Лорейн уйти на покой.

Его визуальный образ леденяще прост и эффективен. Семь прямых жертв и неизвестное количество убитых монахинь в его активе, а также статус единственного демона, который по-настоящему бросил вызов «идеальному браку» Уорренов, делают его альфой и омегой зла в этой вселенной.

Ранее мы писали: Финал «Заклятия», новая «Иллюзия обмана» и Sci-Fi с Джаредом Лето: самые ожидаемые премьеры осени-2025, о которых будут говорить все

Фото: Кадр из фильма «Заклятие 4: Последний обряд» (2025) и других фильмов франшизы
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Дать что-то меньшее — кощунство»: «Крик 7» станет одним из лучших сиквелов серии — из мертвых вернут сразу нескольких звезд франшизы «Дать что-то меньшее — кощунство»: «Крик 7» станет одним из лучших сиквелов серии — из мертвых вернут сразу нескольких звезд франшизы Читать дальше 9 сентября 2025
Фильм «Жизнь Чака» от книги Кинга отличается в мелочах — но пару уникальных моментов режиссер придумал сам (и получилось потрясающе!) Фильм «Жизнь Чака» от книги Кинга отличается в мелочах — но пару уникальных моментов режиссер придумал сам (и получилось потрясающе!) Читать дальше 11 сентября 2025
«Я схожу с ума?»: спросили ИИ, в чем смысл фильма «Выход 8» — нашел сразу 5 философских отсылок, а сколько разглядели вы? «Я схожу с ума?»: спросили ИИ, в чем смысл фильма «Выход 8» — нашел сразу 5 философских отсылок, а сколько разглядели вы? Читать дальше 11 сентября 2025
Гость из будущего: Киллиан Мерфи сыграет важнейшую роль в сиквеле «28 лет спустя» — но фанатам «28 дней…» радоваться нечему Гость из будущего: Киллиан Мерфи сыграет важнейшую роль в сиквеле «28 лет спустя» — но фанатам «28 дней…» радоваться нечему Читать дальше 10 сентября 2025
Забудьте «Орудия» и «Грешников» — новый хоррор только что показал лучший старт в кинотеатрах в истории жанра Забудьте «Орудия» и «Грешников» — новый хоррор только что показал лучший старт в кинотеатрах в истории жанра Читать дальше 10 сентября 2025
«Астрал» и «Заклятие» — одна вселенная? Джеймс Фан провернул хитрый фокус, который запутал всех «Астрал» и «Заклятие» — одна вселенная? Джеймс Фан провернул хитрый фокус, который запутал всех Читать дальше 10 сентября 2025
Намекнули прямым текстом, а поняли не все: скрытая деталь в титрах «Орудия» переворачивает смысл ужастика с ног на голову Намекнули прямым текстом, а поняли не все: скрытая деталь в титрах «Орудия» переворачивает смысл ужастика с ног на голову Читать дальше 9 сентября 2025
Главная делулу: эта героиня сказок самая оторванная от реальности — Рената Литвинова серьезная на ее фоне Главная делулу: эта героиня сказок самая оторванная от реальности — Рената Литвинова серьезная на ее фоне Читать дальше 13 сентября 2025
«Настоящий бриллиант»: лучший комедийный детектив сняли еще в 85-м — «Достать ножи» покажется детским лепетом «Настоящий бриллиант»: лучший комедийный детектив сняли еще в 85-м — «Достать ножи» покажется детским лепетом Читать дальше 13 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше