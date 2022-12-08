Один из самых громких скандалов 90-х: об этой роли Андреевой вы и не догадывались
Телеведущая собиралась воплотить на экране культовую героиню.
Уже около 30 лет Екатерина Андреева является телеведущей на федеральном канале. За эти годы ее строгий образ стал хорошо знаком зрителям, которым сложно представить диктора в другой сфере деятельности. Но оказалось, что у Екатерины были все шансы стать актрисой. У нее достаточно скромная фильмография: она снялась всего в паре фильмов на заре 1990-х. И тогда же ей поступило предложение сыграть культовую героиню.
Когда Юрий Кара начинал снимать «Мастера и Маргариту», он отсмотрел десятки актрис на главную женскую роль. Режиссер заинтересовался и Андреевой, случайно увидев ее по ТВ. Приглашение на пробы удивило Екатерину, но она согласилась на встречу. Ведущая думала, что Кара предложит ей сыграть Геллу, однако оказалось, что он видит ее в образе Маргариты. Хотя Андреева и была польщена, от роли она отказалась. Как вспоминала Екатерина позже в интервью, она предчувствовала трудную судьбу картины и не хотела быть с ней связанной. Ее опасения подтвердились.
«Пожалуй, ни один другой фильм из 1990-х, не имел такой скандальной „биографии“», — утверждала диктор.
Маргариту в итоге сыграла Анастасия Вертинская. Она была недовольна получившимся фильмом и просила Кару убрать наиболее провокационные эпизоды. Но режиссер отказал ей.