Один из самых громких скандалов 90-х: об этой роли Андреевой вы и не догадывались

Уже около 30 лет Екатерина Андреева является телеведущей на федеральном канале. За эти годы ее строгий образ стал хорошо знаком зрителям, которым сложно представить диктора в другой сфере деятельности. Но оказалось, что у Екатерины были все шансы стать актрисой. У нее достаточно скромная фильмография: она снялась всего в паре фильмов на заре 1990-х. И тогда же ей поступило предложение сыграть культовую героиню.

Когда Юрий Кара начинал снимать «Мастера и Маргариту», он отсмотрел десятки актрис на главную женскую роль. Режиссер заинтересовался и Андреевой, случайно увидев ее по ТВ. Приглашение на пробы удивило Екатерину, но она согласилась на встречу. Ведущая думала, что Кара предложит ей сыграть Геллу, однако оказалось, что он видит ее в образе Маргариты. Хотя Андреева и была польщена, от роли она отказалась. Как вспоминала Екатерина позже в интервью, она предчувствовала трудную судьбу картины и не хотела быть с ней связанной. Ее опасения подтвердились.

«Пожалуй, ни один другой фильм из 1990-х, не имел такой скандальной „биографии“», — утверждала диктор.

Маргариту в итоге сыграла Анастасия Вертинская. Она была недовольна получившимся фильмом и просила Кару убрать наиболее провокационные эпизоды. Но режиссер отказал ей.