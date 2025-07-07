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Один из первых фильмов Стэнли Кубрика не хотела продюсировать ни одна студия — картина в итоге стала мировой классикой

7 июля 2025 07:29
Кадр из фильма «Тропы славы»

От великого режиссера отвернулись все после провала его предыдущего фильма — к счастью, ненадолго.

Стэнли Кубрик и по сей день считается не только одним из величайших режиссеров в истории кино, но и тем, кто оказал немалое влияние на главных современных филммейкеров как Квентин Тарантино или Кристофер Нолан. Практически все проекты Кубрика когда-то получили признание и продолжают оставаться культовой классикой, а потому многим будет трудно представить, что в карьере режиссера были и те моменты, когда никто не хотел с ним работать.

Тем не менее, как минимум однажды такая проблема все-таки возникла, а новый потенциальный фильм Кубрика никто не собирался снимать — позднее, однако, для самого режиссера все сложилось наилучшим образом.

Студии отказывались от «Троп славы» Стэнли Кубрика

Военная драма стала всего лишь четвертым фильмом в карьере Кубрика, который к тому моменту еще не приобрел той известности, которая его ждала с «Космической одиссеей». Первая работа Кубрика, «Страх и вожделение», в основном прошла мимо критиков и зрителей, но получила хорошие отзывы, что побудило режиссера продолжать работать над новыми сюжетами.

Следующий фильм, «Поцелуй убийцы», тоже не стал сенсацией, но Кубрик не отчаивался — и спустя год снял картину под названием «Убийство», которая провалилась в прокате и вообще грозила стать последним проектом в карьере режиссера. Провал «Убийства» и повлиял на решение боссов киностудией перестать работать с Кубриком, а потому его следующим фильмом, «Тропы славы», никто не хотел заниматься.

Сам режиссер как-то признавался, что главной проблемой стала не сама антивоенная тематика, а просто тот факт, что никому эта история не понравилась.

«Тропы славы» спас Кирк Дуглас

Кадр из фильма «Тропы славы»

После того, как студии в открытую признавались в том, что им просто неинтересно сотрудничество с Кубриком, последний уже было забросил идею, но внезапно на помощь пришел Кирк Дуглас. Актер, который по совместительству еще и отец не менее знаменитого Майкла Дугласа, связался с Кубриком и сказал, что готов сыграть в «Тропах славы» главную роль — именно участие Дугласа впоследствии и позволило Кубрику получить одобрение на производство фильма.

И хотя кинокомпания United Artists боялась брать на себя такие риски, результат превзошел все ожидания — «Тропы славы» неплохо стартовали в кинопрокате, а впоследствии и вошли в список величайших фильмов всех времен.

Кстати, и сам Стэнли Кубрик был уверен в том, что кинопрокатный провал совсем ничего не говорит о качестве фильма — к примеру, о романтической драме, которая не окупилась в кинопрокате и которой Кубрик открыто восхищался, мы уже писали тут.

Фото: Кадр из фильма «Тропы славы» (1957)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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