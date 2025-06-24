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«Один из моих самых любимых»: в списке Цискаридзе лидирует триллер — напоминает о работе в Большом театре

24 июня 2025 15:13
«Один из моих самых любимых»: в списке Цискаридзе лидирует триллер — напоминает о работе в Большом театре

Почти все, с чем столкнулась героиня, было и в его карьере.

«Один из самых моих любимых фильмов — “Что случилось с Бэби Джейн?”», — признаётся Николай Цискаридзе в Telegram-канале. Он вспоминает этот психологический триллер режиссёра Роберта Олдрича не просто как выдающееся произведение Золотого Голливуда, а как драму, в которой исчезает грань между игрой и жизнью.

Две великие актрисы — Бетт Дейвис и Джоан Кроуфорд — в кадре ненавидят друг друга, как и за его пределами. Их вражда стала настолько культовой, что спустя полвека о ней сняли сериал «Вражда». Но почему этот фильм так важен именно для Цискаридзе?

История, которая случилась на самом деле

«Один из моих самых любимых»: в списке Цискаридзе лидирует триллер — напоминает о работе в Большом театре

Возможно, потому, что он видит в «Что случилось с Бэби Джейн?» нечто большее, чем зрительский ужас перед стареющей актрисой и инвалидной коляской. Потому что сам знал — не понаслышке — как соперничество внутри театра способно выжечь талант до тла.

Большой театр — место, где зависть не умирает даже под аплодисментами, а обиды звучат громче, чем музыка Чайковского.

Сюжет триллера

«Один из моих самых любимых»: в списке Цискаридзе лидирует триллер — напоминает о работе в Большом театре

Сюжет «Бэби Джейн» мог бы быть притчей о том, как карьера ломает психику, а успех превращает сестёр в палачей. Одна из героинь — бывшая звезда детской сцены — уже не в силах отпустить прошлое.

Другая — её сестра, парализованная и забытая, — вынуждена терпеть надругательства. Их союз — трагическая метафора творческого дуэта, где один блистает, а второй расплачивается за это собственной жизнью.

Эта драма сродни тому, что происходило в труппе Большого театра, где, по словам самого Цискаридзе, зависть к тем, кто «не из Москвы», часто глушила здравый смысл, а ножи в спину были обычным делом.

Как и у Бетт с Джоан: никакие награды и титулы не спасают от паранойи, если боишься, что завтра тебя забудут.

Слишком личный

«Один из моих самых любимых»: в списке Цискаридзе лидирует триллер — напоминает о работе в Большом театре

Фильм Роберта Олдрича — не просто старое кино. Он живёт в глазах каждого, кто когда-либо стоял в кулисах, чувствуя дыхание оппонентов за спиной. Именно поэтому, видимо, Цискаридзе так ценит этот психологический триллер.

Он не про Голливуд — он про театр, про балет, про то, как легко, прожив жизнь на сцене, не заметить, как ты уже стал тенью, сидящей в кресле, которую никто не хочет вывозить на свет.

«Ненавижу»: этот спектакль Цискаридзе на дух не переносит, а россияне платили за билеты по 200 тысяч.

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Что случилось с Бэби Джейн?» (1962)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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