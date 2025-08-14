Один из любимых сериалов Стивена Кинга написал он сам — посмотреть целиком можно всего за 4 часа

За свою карьеру, растянувшуюся на вот уже пять десятилетий, Стивен Кинг написал такое количество самых разных романов и рассказов, что некоторые порой даже не осознают масштабов его влияния на кино- и телеиндустрию в том числе.

Сегодня в арсенале писателя — более сотни фильмов и сериалов, снятых не только по мотивам его уже существовавших произведений, но и по сценариям, написанных Кингом непосредственно для этих проектов. Один из таких он неоднократно называл своим фаворитом, хотя многие о сериале даже и не слышали.

«Буря столетия» снята по сценарию Стивена Кинга

Несмотря на то, что незадолго до выхода сериала в эфир сценарий к нему издали как отдельную книгу, которая вполне хорошо продавалась, «Буря столетия» так и не обрела той славы, которой заслуживала все это время.

Шоу вобрало в себя лучшие элементы творчества Кинга — к примеру, сам факт того, что сюжет разворачивается в небольшом городке прямо накануне грядущей катастрофы, или присутствие в сюжете персонажа-злодея, которому не подчиняются законы природы и общества.

В целом, история покажется довольно знакомой поклонникам предыдущих работ Кинга — в центре сюжета оказываются жители того самого маленького городка, на который, по словам ученых, надвигается «буря столетия». Однако это далеко не единственная опасность, грозящая людям, — в городе внезапно объявился таинственный незнакомец, с приходом которого участились случаи самоубийства, а сам он тоже рассчитывает на выполнение собственной смертоносной миссии.

«Буря столетия» — одно из самых любимых шоу Стивена Кинга

Как не раз признавался сам писатель, он считает себя большим поклонником формата мини-сериала — так история может получить больше деталей, чем фильм, но при этом не быть затянутой, как в каком-нибудь обычном сериале.

Из собственных мини-сериалов Кинг предпочитает именно «Бурю столетия», которая, как ему показалось, стала вполне удачным проектом и смогла рассказать полноценную историю. Само шоу состоит из всего 3 эпизодов, на которые придется потратить всего около 4 часов.

