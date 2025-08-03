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Один из лучших сериалов по Стивену Кингу можно посмотреть за 3 часа — он стал первой адаптацией главного хита писателя

3 августа 2025 10:23
Один из лучших сериалов по Стивену Кингу можно посмотреть за 3 часа — он стал первой адаптацией главного хита писателя

В отличие от многих других, эта экранизация уж точно следует оригинальному тексту писателя.

Стивен Кинг обрел мировую популярность сразу же после выхода его дебютного романа «Кэрри» в 1970-е, а спустя десятилетия писатель продолжает добавлять в свой список все больше успешных кино- и теледаптаций.

Некоторые из них так и остались хитами спустя годы после релиза, а некоторые ушли в тень более популярных проектов — и все-таки это совсем не значит, что такие забытые всеми экранизации не стоят никакого внимания.

Так, к примеру, одну из лучших адаптаций Стивена Кинга, вышедшую в 1990 году, упорно продолжают игнорировать, особенно в сравнении с куда более успешной экранизацией «Оно», вышедшей в 2017 году. Оценить тот полузабытый сериал, однако, не составит большого труда — потратить на него нужно всего лишь три часа.

Мини-сериал по мотивам «Оно» состоит из всего лишь двух серий

Один из лучших сериалов по Стивену Кингу можно посмотреть за 3 часа — он стал первой адаптацией главного хита писателя

Сейчас фанаты Стивена Кинга продолжают восхищаться киноадаптацией с Биллом Скарсгардом в роли Пеннивайза, но свою первую — и самую успешную — экранизацию «Оно» получило еще в 1990 году.

Двухсерийный фильм в те времена имел достаточно большую популярность просто потому, что стал первым, кто представил злобного клоуна в мире кино и телевидения. Как и в оригинальном тексте, действие в сериале происходит в двух временных промежутках — правда, «разрыв» между ними составляет не 27 лет, как в романе, а 30. Кроме того, действие то и дело переключается с одного промежутка на другой, тем самым проводя параллели между ними.

«Оно» — одна из лучших телеадаптаций Стивена Кинга

Кадр из телесериала «Оно»

Хотя сериал уже не пользуется таким большим спросом, как раньше, умалять его заслуг тоже не стоит — «Оно» уже давно признано одной из наиболее точных экранизаций среди всех проектов, снятых по мотивам произведений Кинга.

Учитывая то, что «Оно» писателя растянулось на более чем 1000 страниц, сериал действительно проделал огромную работу, выбрав наиболее важные сюжетные линии и детали и уложив их в всего две серии.

Кроме того, в «Оно» не забыли включить и самые страшные моменты из оригинальной книги, что точно понравится поклонникам романа.

Кстати, в арсенале Стивена Кинга имеются в том числе и экранизации, которые застряли в производственном аду и уже вряд ли из него выберутся — о таких проектах мы рассказывали в этой подборке.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Оно»
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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2 комментария
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