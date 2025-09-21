Один из лучших фильмов в карьере Де Ниро вышел ровно 10 лет назад: без мафии с убийствами, и почти комедия

Обычно имя Роберта Де Ниро ассоциируется с мафиозными драмами, где он играет либо хладнокровных убийц, либо харизматичных боссов. Но десять лет назад, 23 сентября 2015-го, на экраны вышел «Стажёр» — и он позволил взглянуть на артиста совсем под другим углом.

Фильм Нэнси Майерс оказался почти комедией, с такой теплотой и лёгкой иронией, что именно он закрепил за Де Ниро статус не только великого драматического артиста, но и мастера тонкого юмора.

Главный герой — 70-летний вдовец Бен Уитакер, решивший устроиться стажёром в модный стартап по продаже одежды. Уже в завязке есть ироничный контраст: привычный к галстукам и бумажным ежедневникам мужчина оказывается среди айтишников, смузи и open space.

Но Де Ниро играет не клоуна, высмеивающего разрыв поколений, а настоящего джентльмена — воспитанного, чуткого и невероятно обаятельного. Он не теряется в новом мире, а гармонично вписывается в него, становясь опорой и для молодых коллег, и для своей начальницы в исполнении Энн Хэтэуэй.

Почему «Стажёр» можно считать одним из лучших фильмов в карьере актёра? Да потому что здесь Де Ниро демонстрирует диапазон, о котором часто забывают.

Его герой не угрожает, не строит интриги, не решает всё кулаками — наоборот, он побеждает внимательностью, добротой и чувством юмора. В этом фильме он доказывает, что харизма — не в силе и страхе, а в человечности.

«Стажёр» стал хитом у зрителей, но ещё важнее — он превратился в доказательство, что Роберт Де Ниро умеет быть убедительным и в «маленькой» истории, далёкой от гангстерских саг.

И спустя десять лет эта лента смотрится не хуже: уютный, светлый фильм, в котором легенда Голливуда открывается с новой стороны.

