Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею

Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею

28 сентября 2025 16:40
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею

Постановщику пообещали развязать руки в сиквеле. А затем уволили его.

Если бы Боссы Marvel рискнули чуть сильнее, то киновселенная получила бы первый настоящий хоррор еще в 2016-году. Оказывается, режиссер Скотт Дерриксон и сценарист С. Роберт Каргилл хотели ввести в «Доктора Стрэнджа» одного из самых жутких злодеев комиксов — Кошмара.

Вместо красочных битв с Кецилием и визита к Дормамму зрителей ждали бы ожившие кошмары, мир снов и изнанка человеческих страхов. Но студия решила, что для первой встречи со Стрэнджем это будет перебор.

Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею

Кошмар в комиксах — правитель Измерения снов. Он питается чужим ужасом, вытягивает из людей астральные формы и держит их в ловушке, где любое кошмарное видение становится реальностью.

Такой противник сделал бы историю больше похожей на ужастик, чем на красочное путешествие по мультивселенной. Каргилл признавался: Marvel даже одобрили идею, но быстро отодвинули ее — «слишком темно для первого фильма, давайте оставим для сиквела».

Но и в продолжении Кошмару места не нашлось. Дерриксон покинул проект «Мультивселенной безумия» из-за творческих разногласий, а его идеи о сражении Стрэнджа в зыбком мире снов остались на бумаге.

Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею

В итоге вторую часть возглавил Сэм Рэйми, и фильм ушел в сторону готического аттракциона с Вандой, но без Кошмара.

Каргилл до сих пор говорит, что хотел бы вернуться и написать сценарий с этим персонажем. И правда, Кошмар выглядит слишком яркой фигурой, чтобы навсегда остаться за пределами MCU. Кто знает, возможно, именно он однажды подарит Стрэнджу его первый по-настоящему страшный фильм.

Ранее мы писали: В новом «Человеке-пауке» дебютирует один из главных врагов Питера Паркера — в фильмах Marvel его еще не было: и актера уже нашли

Фото: Кадр из фильма «Доктор Стрэндж» (2016)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Реальная «Долгая прогулка» прошла в России задолго до экранизации Кинга: финал — почти как в фильме, а вот правила еще жестче Реальная «Долгая прогулка» прошла в России задолго до экранизации Кинга: финал — почти как в фильме, а вот правила еще жестче Читать дальше 30 сентября 2025
«Меня это убивает»: лучшую цитату из «Темного рыцаря» написал вовсе не Кристофер Нолан — и это гложет режиссера по сей день «Меня это убивает»: лучшую цитату из «Темного рыцаря» написал вовсе не Кристофер Нолан — и это гложет режиссера по сей день Читать дальше 30 сентября 2025
Хватит на билет до Пандоры: сколько на самом деле Кэмерон заработал на «Аватаре» — сумма такая большая, что в нее не поверил Forbes Хватит на билет до Пандоры: сколько на самом деле Кэмерон заработал на «Аватаре» — сумма такая большая, что в нее не поверил Forbes Читать дальше 30 сентября 2025
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel «Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel Читать дальше 29 сентября 2025
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен Читать дальше 29 сентября 2025
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом Читать дальше 28 сентября 2025
Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар» Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар» Читать дальше 26 сентября 2025
Похожи даже внешне: Волдеморта в «Поттере» от НВО может сыграть женщина, и лишь одна актриса справится с ролью не хуже Файнса Похожи даже внешне: Волдеморта в «Поттере» от НВО может сыграть женщина, и лишь одна актриса справится с ролью не хуже Файнса Читать дальше 30 сентября 2025
«Косметика и другие хитрости не помогают»: Вера Васильева прожила 97 лет совсем без спорта и диет — в чем секрет ее долголетия «Косметика и другие хитрости не помогают»: Вера Васильева прожила 97 лет совсем без спорта и диет — в чем секрет ее долголетия Читать дальше 30 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше