Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею

Постановщику пообещали развязать руки в сиквеле. А затем уволили его.

Если бы Боссы Marvel рискнули чуть сильнее, то киновселенная получила бы первый настоящий хоррор еще в 2016-году. Оказывается, режиссер Скотт Дерриксон и сценарист С. Роберт Каргилл хотели ввести в «Доктора Стрэнджа» одного из самых жутких злодеев комиксов — Кошмара.

Вместо красочных битв с Кецилием и визита к Дормамму зрителей ждали бы ожившие кошмары, мир снов и изнанка человеческих страхов. Но студия решила, что для первой встречи со Стрэнджем это будет перебор.

Кошмар в комиксах — правитель Измерения снов. Он питается чужим ужасом, вытягивает из людей астральные формы и держит их в ловушке, где любое кошмарное видение становится реальностью.

Такой противник сделал бы историю больше похожей на ужастик, чем на красочное путешествие по мультивселенной. Каргилл признавался: Marvel даже одобрили идею, но быстро отодвинули ее — «слишком темно для первого фильма, давайте оставим для сиквела».

Но и в продолжении Кошмару места не нашлось. Дерриксон покинул проект «Мультивселенной безумия» из-за творческих разногласий, а его идеи о сражении Стрэнджа в зыбком мире снов остались на бумаге.

В итоге вторую часть возглавил Сэм Рэйми, и фильм ушел в сторону готического аттракциона с Вандой, но без Кошмара.

Каргилл до сих пор говорит, что хотел бы вернуться и написать сценарий с этим персонажем. И правда, Кошмар выглядит слишком яркой фигурой, чтобы навсегда остаться за пределами MCU. Кто знает, возможно, именно он однажды подарит Стрэнджу его первый по-настоящему страшный фильм.

