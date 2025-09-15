Меню
Один из худших фильмов в карьере Харди официально запрещали в России: актер сыграл советского офицера и крупно опозорился

15 сентября 2025 16:11
А ведь амбиций у картины было предостаточно.

Сегодня Том Харди отмечает 48-летие, и это повод вспомнить один из самых спорных фильмов в его карьере. Нет, не «Веном» и даже не «Капоне. Лицо со шрамом». Речь о драме «Номер 44» (Child 44), которая в 2015 году умудрилась попасть под официальный запрет в России. Ирония в том, что запрет только подогрел интерес, но сам фильм провалился по всем фронтам.

Что это вообще было

«Номер 44» снял швед Даниэль Эспиноса по роману Тома Роба Смита. Сюжет будто вдохновлен реальным делом Андрея Чикатило, но действие перенесено в сталинскую эпоху. Харди играет Льва Демидова — офицера МГБ, который расследует серию убийств детей, несмотря на то что «в СССР убийств нет».

Уже на этапе анонсов звучало тревожно: британский сценарий, западный режиссер, актеры с комичными «русскими» акцентами, съемки в Праге вместо Москвы.

В итоге получилось кино длиной в 2 часа 17 минут, где совмещаются антисоветская мрачность, бледный триллер и семейная мелодрама.

Невесть что на большом экране

После пресс-показа в Минкульт РФ заявили, что фильм искажает исторические факты и оскорбляет память советских граждан. Министр Владимир Мединский в изображенном на экране СССР разглядел сходство с «Мордором, населенным физически и умственно неполноценными существами».

Премьера в России была отменена за три дня до выхода, а вслед за ней — в Беларуси, Казахстане, Украине и других странах СНГ.

Любопытно, что в итоге запрет фильму пошел только на пользу в плане репутации (но только до глобальной премьеры): его стали обсуждать, как некую опасную для показа провокацию. Но стоило людям увидеть саму картину — и стало ясно: это не «опасное кино», а банально слабое.

Почему провалился «Номер 44»

Критики на Rotten Tomatoes вынесли вердикт: 30% свежести. Зрители были чуть мягче — 42%. На «Кинопоиске» картина до сих пор болтается с рейтингом 5.6. И это при том, что в кадре собрались Том Харди, Гэри Олдман, Венсан Кассель, Нуми Рапас и Джоэл Киннаман.

Основные претензии:

  • Сценарий. Ричард Прайс (автор «Жизни на улицах») превратил роман в хаотичную смесь. Линия серийного убийцы появляется и исчезает, будто второстепенный эпизод. Важнее оказывается супружеская драма Демидова.
  • Режиссура. Эспиноса метался между жанрами: то делает вид, что снимает политический триллер, то уходит в брутальный боевик, то играет в мелодраму. В итоге темп вязнет, а стиль распадается.
  • Актеры. Харди и Рапас стараются, но их диалоги звучат деревянно. Олдман спасает отдельные сцены, а вот Кассель и вовсе проходит мимо — словно случайный камео.
  • Образы СССР. Тусклые интерьеры, вечные дожди, угрюмые лица, люди, неспособные ни на что, кроме доносов. Вместо исторической драмы — блеклый комикс о «стране-зле».

Реакция и последствия

Фильм успели заклеймить «антисоветской пропагандой», но правда куда прозаичнее: «Номер 44» оказался просто плохим кино. Критики на Западе ругали его за путаницу и нудность не меньше, чем российские зрители — за клише и гротеск.

Сегодня он вспоминается в карьере Харди как один из главных промахов. Актер, умеющий вытянуть даже слабый материал, здесь явно тонет вместе с кораблем.

Демидов в его исполнении получился мрачным и угрюмым, но лишенным глубины. Не герой, а картонный символ.

Итог

Запрет проката фильма в России придал «Номеру 44» ореол скандала. Но если снять политическую пену, перед нами остается скучный и бездарно собранный триллер с растранжиренным звездным кастом.

Именно поэтому оценки на всех площадках стабильно низкие — и дело тут не в стереотипах о «русских», а в том, что кино не работает ни как драма, ни как детектив, ни как исторический памфлет.

Ранее мы писали: «Пару лет назад я был никем»: на «Эмми-2025» побили два серьезных рекорда — один из них вот уже 40 лет считался «вечным»

Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
