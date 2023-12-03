Один из главных талантов советского кино: этому актеру повезло быть зятем Тереховой

Маргарита Терехова всегда оказывала большое влияние на свою единственную дочь Анну. Именно от нее красавица впервые услышала о человеке, за которого впоследствии вышла замуж.

Артистка расхвалила наследнице талант своего коллеги по цеху. И вскоре девушка своими глазами увидела, на что способен Николай Добрынин. Она побывала на спектакле с его участием под названием «Служанки». И после того, как показ завершился, поспешила познакомиться с актером.

Между ними сразу пробежала искра. Добрынин кота за хвост не тянул: красивых ухаживаний с его стороны долго ждать не пришлось. Лицедей был не прочь породниться с Тереховой, несмотря на то, что был несвободен. Вскоре он оставил первую жену и узаконил отношения с Анной.

При этом звезду не смущало, что у его новой избранницы есть ребенок от другого. Михаила, которому тогда было два года, Добрынин усыновил и впоследствии всегда относился к нему как к родному. Супруги свой брак сохранить не смогли. Интересно, что после развода отпрыск Тереховой остался жить с отчимом.