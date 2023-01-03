Один из героев разболтал сюжет «Игры престолов»: почему зрители этого не заметили

Шумиха вокруг «Игры престолов» не утихнет еще долго. Закрученный сериал будоражит умы фанатов, которые до сих пор выискивают любопытные моменты в картине.

Так, внимание поклонников привлек эпизод четвертого сезона, точнее, одно из высказываний прохвоста Мизинца. Во время разговора со своим пасынком Бейлиш предсказал исход двух ключевых персонажей истории, тем самым проспойлерив сюжет. Мизинец заявил, что одни люди покидают этот мир, лежа на своих постелях, а другие — справляя нужду на ночных горшках. Персонаж в одном предложении рассказал, как закончат свои дни Шая и Тайвин Ланнистер.

Примечательно, что оба они погибли от руки карлика Тириона, когда он узнал о тайных отношениях возлюбленной с его отцом. Разгневанный и оскорбленный Тирион набросился на Шаю прямо в кровати, а затем расправился и с Тайвином, когда тот сидел на горшке.

Само собой, тогда никто не обратил внимание на слова Бейлиша. Ведь, зная его сомнительную репутацию, трудно определить, где его слова содержат пророчество, а где — нет.