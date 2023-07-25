Один и тот же ляп кочевал из фильма в фильм: в СССР его ни разу не заметили

Многие советские фильмы прошли проверку временем и стали нетленной классикой кино. Однако некоторые из таких лент отнюдь не без греха — речь идет о досадных киноляпах.

Одна постыдная ошибка кочевала из одного фильма в другой. Создатели, видимо, надеялись, что зрители не обратят внимание на эту деталь, и были отчасти правы. Мало кто присматривался к купюрам, которыми обменивались герои кинолент.

Так, в фильме «Жестокий романс» кассир Гуляев рассчитывался деньгами времен начала 20-го века, хотя действия разворачивались в конце 19-го века. Аналогичный ляп можно увидеть в экранизации «Мертвые души». Чичиков дает Плюшкину купюры из 20-го века, чего просто быть не могло.

Несоблюдение исторических точностей — распространенная ошибка режиссеров. Этим грешил даже прославленный во всем мире Сергей Эйзенштейн. Так, в его масштабной исторической картине «Александр Невский» немецкие рыцари предстают в шлемах 15-го века, однако в фильме действия происходят в 13-м веке.