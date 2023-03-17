Один «грешок» с Гайдаем: не поверите, на что решился Стивен Спилберг (фото)

Именитые режиссеры часто пользуются своим авторитетным положением и приглашают на съемки своих близких. Зачастую они появляются в коротких эпизодах и проводят в кадре всего несколько секунд. Так, своих родственников снимал Леонид Гайдай, а также его американский коллега Стивен Спилберг.

Саша Спилберг, дочь режиссера, появилась в фильме отца «Терминал». Она снялась в крохотном эпизоде, где сыграла роль девушки, которая пытается помочь главному герою Виктору. Также Саша появлялась и в других фильмах Спилберга: «Мюнхен», «Индиана Джонс» и «Секретное досье». Она не стала известной актрисой, зато состоялась как успешная певица и сценаристка.

За Гайдем тоже водился такой «грешок»: дочь советского режиссера снималась в его картине «В пути», где сыграла мальчика Васю. Кроме того, в поздней работе Леонида Иовича «Частный детектив, или Операция „Кооперация“» появилась его внучка Оля, где ей досталась тоже небольшая роль.