«Один глаз мертвеца открылся»: реальная история Франкенштейна страшней всех книг и фильмов (а тот самый замок стоит до сих пор)

14 ноября 2025 19:34
Объясняем, где правда, а где вымысел в культовом романе.

Если вам кажется, что «Франкенштейн» Гильермо дель Торо по книге Мэри Шелли – просто готическая сказка, стоит взглянуть на историю внимательнее. Уж слишком много в этом вымысле настоящего: настоящая наука, настоящий труп, настоящий замок Франкенштейна и даже настоящий «безумный учёный», который однажды решил обмануть смерть.

Искра жизни

«Один глаз мертвеца открылся»: реальная история Франкенштейна страшней всех книг и фильмов (а тот самый замок стоит до сих пор)

В январе 1803 года в Лондоне повесили убийцу Джорджа Форстера. Казнь прошла по правилам, но дальше началось нечто, больше похожее на сюжет хоррора.

Тело Форстера отвезли в Королевский колледж хирургов, где итальянец Джованни Альдини – племянник знаменитого экспериментатора Луиджи Гальвани – решил проверить, что будет, если бить мёртвое тело электричеством.

«Когда на лицо повешенного подали ток, мышцы задергались, челюсть заскрипела, один глаз мертвеца даже открылся», — писали на портале The Conversation.

По словам очевидцев, казалось, что несчастный вот-вот оживёт. Кто-то из присутствующих упал в обморок. Остальные, вероятно, перестали спокойно спать на долгие недели.

Так родилась легенда о том, что электричество – это сама «жизненная сила». Тогда в Лондоне спорили, способно ли оно соединить материю и дух.

Одни учёные смеялись, другие говорили, что «гальванизм» открывает путь к пониманию самой сути бытия. Среди тех, кто внимательно следил за этими спорами, была молодая Мэри Уолстонкрафт Шелли.

Замок, где варили эликсир бессмертия

«Один глаз мертвеца открылся»: реальная история Франкенштейна страшней всех книг и фильмов (а тот самый замок стоит до сих пор)

За несколько лет до того, как написать свой роман, Мэри путешествовала по Рейну с Перси Биши Шелли. Они остановились неподалёку от полуразрушенного замка Франкенштейн в Гессене.

Местные жители рассказывали байки о бывшем обитателе – Иоганне Конраде Диппеле, алхимике, который якобы выкапывал трупы, чтобы пересадить им «жизненную субстанцию» с помощью воронки и таинственного эликсира.

Диппель был классическим примером человека, одержимого знанием. Он создал «масло Диппеля», утверждая, что оно продлевает жизнь, но умер, как иронично, от собственного зелья – в судорогах, с пеной у рта.

И жил он именно в замке Франкенштейна. Совпадение, скажете? Шелли явно не так думала.

Когда фантазия сливается с реальностью

«Один глаз мертвеца открылся»: реальная история Франкенштейна страшней всех книг и фильмов (а тот самый замок стоит до сих пор)

Мэри могла слышать о Диппеле из рассказов местных или от своей мачехи, знакомой братьев Гримм. Она знала о спорах между хирургами Джоном Абернети и Уильямом Лоуренсом о «электричестве жизни» – Лоуренс, кстати, был семейным врачом Шелли.

А в газетах обсуждали каждый новый эксперимент с трупами, которые заставляли «улыбаться» или «двигать руками».

Так что в 1818 году «Франкенштейн, или Современный Прометей» прозвучал не как сказка, а как почти научный отчёт о том, что может случиться, если человек всерьёз решит стать богом.

В этом и кроется жуть книги: чудовище было не столько плодом воображения, сколько отражением того, что люди действительно делали на операционных столах начала XIX века.

Наука, страх и наследие

«Один глаз мертвеца открылся»: реальная история Франкенштейна страшней всех книг и фильмов (а тот самый замок стоит до сих пор)

Через два века идеи о «искрах жизни» никуда не делись – просто сменили оболочку. Тогда говорили о гальванизме, сегодня – об искусственном интеллекте и биоинженерии. И точно так же спорят: где кончается любопытство и начинается безумие.

Замок Франкенштейна стоит до сих пор, превращённый в туристическую достопримечательность. В нём проводят фестивали, экскурсии и, конечно, хэллоуинские вечеринки.

Но, если верить хроникам, местные стены помнят алхимика, который мечтал победить смерть. А у подножия холма, якобы, иногда действительно видят вспышки света – будто кто-то вновь пытается вдохнуть жизнь в мертвеца.

Ранее мы писали: «Франкенштейн» – точно не лучший фильм Дель Торо: что не так с изумительно красивой новинкой Netflix (наш обзор)

Фото: Кадры из фильма «Франкенштейн» (2025)
Алексей Плеткин
