«Один глаз мертвеца открылся»: реальная история Франкенштейна страшней всех книг и фильмов (а тот самый замок стоит до сих пор)

Объясняем, где правда, а где вымысел в культовом романе.

Если вам кажется, что «Франкенштейн» Гильермо дель Торо по книге Мэри Шелли – просто готическая сказка, стоит взглянуть на историю внимательнее. Уж слишком много в этом вымысле настоящего: настоящая наука, настоящий труп, настоящий замок Франкенштейна и даже настоящий «безумный учёный», который однажды решил обмануть смерть.

Искра жизни

В январе 1803 года в Лондоне повесили убийцу Джорджа Форстера. Казнь прошла по правилам, но дальше началось нечто, больше похожее на сюжет хоррора.

Тело Форстера отвезли в Королевский колледж хирургов, где итальянец Джованни Альдини – племянник знаменитого экспериментатора Луиджи Гальвани – решил проверить, что будет, если бить мёртвое тело электричеством.

«Когда на лицо повешенного подали ток, мышцы задергались, челюсть заскрипела, один глаз мертвеца даже открылся», — писали на портале The Conversation.

По словам очевидцев, казалось, что несчастный вот-вот оживёт. Кто-то из присутствующих упал в обморок. Остальные, вероятно, перестали спокойно спать на долгие недели.

Так родилась легенда о том, что электричество – это сама «жизненная сила». Тогда в Лондоне спорили, способно ли оно соединить материю и дух.

Одни учёные смеялись, другие говорили, что «гальванизм» открывает путь к пониманию самой сути бытия. Среди тех, кто внимательно следил за этими спорами, была молодая Мэри Уолстонкрафт Шелли.

Замок, где варили эликсир бессмертия

За несколько лет до того, как написать свой роман, Мэри путешествовала по Рейну с Перси Биши Шелли. Они остановились неподалёку от полуразрушенного замка Франкенштейн в Гессене.

Местные жители рассказывали байки о бывшем обитателе – Иоганне Конраде Диппеле, алхимике, который якобы выкапывал трупы, чтобы пересадить им «жизненную субстанцию» с помощью воронки и таинственного эликсира.

Диппель был классическим примером человека, одержимого знанием. Он создал «масло Диппеля», утверждая, что оно продлевает жизнь, но умер, как иронично, от собственного зелья – в судорогах, с пеной у рта.

И жил он именно в замке Франкенштейна. Совпадение, скажете? Шелли явно не так думала.

Когда фантазия сливается с реальностью

Мэри могла слышать о Диппеле из рассказов местных или от своей мачехи, знакомой братьев Гримм. Она знала о спорах между хирургами Джоном Абернети и Уильямом Лоуренсом о «электричестве жизни» – Лоуренс, кстати, был семейным врачом Шелли.

А в газетах обсуждали каждый новый эксперимент с трупами, которые заставляли «улыбаться» или «двигать руками».

Так что в 1818 году «Франкенштейн, или Современный Прометей» прозвучал не как сказка, а как почти научный отчёт о том, что может случиться, если человек всерьёз решит стать богом.

В этом и кроется жуть книги: чудовище было не столько плодом воображения, сколько отражением того, что люди действительно делали на операционных столах начала XIX века.

Наука, страх и наследие

Через два века идеи о «искрах жизни» никуда не делись – просто сменили оболочку. Тогда говорили о гальванизме, сегодня – об искусственном интеллекте и биоинженерии. И точно так же спорят: где кончается любопытство и начинается безумие.

Замок Франкенштейна стоит до сих пор, превращённый в туристическую достопримечательность. В нём проводят фестивали, экскурсии и, конечно, хэллоуинские вечеринки.

Но, если верить хроникам, местные стены помнят алхимика, который мечтал победить смерть. А у подножия холма, якобы, иногда действительно видят вспышки света – будто кто-то вновь пытается вдохнуть жизнь в мертвеца.

