Один эпизод все портит: куда пропали Шурик с Ниной из «Кавказской пленницы»

О картине Виктора Титова «Не ждали, не гадали» даже сегодня знают лишь самые отъявленные киноманы. Абсурдная комедия долгое время считалась антисоветской, поскольку очерняла действительность. Несмотря на звездный актерский состав, многие зрители посчитали фильм слабым. Тем не менее в сценарии был один весьма интересный момент.

Александр Демьяненко и Наталья Варлей сыграли в картине супружескую пару. Они постоянно ругались и ссорились из-за пустяков. Но в одном из эпизодов публика наблюдает за недвусмысленной отсылкой к культовой комедии Гайдая.

В «Кавказской пленнице» Шурик знакомится с красавицей Ниной благодаря ослу. И когда в картине Титова Демьяненко и Варлей вновь закатывают бытовой скандал, то в кадре появляется уже знакомое всем животное. Герой Александра Сергеевича начинает смеяться, а обстановка становится гораздо спокойнее. Однако отсылка кажется бессмысленной и ломает атмосферу добрых гайдаевских комедий.