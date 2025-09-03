Один эпизод — и вы уже втянулись: 6 сериалов о материнстве без прикрас, которые поддержат не хуже психолога

Иногда сериал может помочь справиться с тем, с чем не всегда справляется даже психолог. Особенно если выгорел настолько, что и разговаривать особо ни с кем не хочется.

Материнство — одна из самых сложных «работ», на которую не принято жаловаться, но в которой каждый день случаются маленькие кризисы.

Мы собрали пять сериалов, которые работают как теплый плед: согревают, поддерживают, дают понять, что ты не один со своими проблемами. А еще — помогают посмеяться, выдохнуть и взглянуть на материнство под другим углом.

«Родители года»

Мартин Фримен написал сценарий, сыграл главную роль и вложил в проект собственный отцовский опыт. Это трагикомедия про лондонскую пару с двумя детьми, про все радости и ужасы родительства: бессонные ночи, истерики, обещания больше не кричать и новый срыв через пять минут.

Здесь есть и послеродовая депрессия, и нелепые ситуации, знакомые каждому родителю. А сейчас на экраны выходит уже третий сезон — дети героев подросли, и впереди новые испытания пубертатом.

«Катастрофа»

Ирландка и американец заводят роман, который неожиданно приводит к незапланированной беременности и браку. Дальше начинается честный разговор о том, как дети меняют отношения. Герои ссорятся, смеются, терпят друг друга и учатся поддержке, когда все выходит из-под контроля.

Это смешная и при этом очень жизненная история о том, что идеальных родителей не существует, и это нормально.

«Работающие мамы»

Три подруги, три разные истории материнства — и один взгляд на него без розовых очков. Здесь обсуждают все, о чем в обществе принято молчать: возвращение на работу после декрета, страх потерять карьеру, воспитание в одиночку, неожиданная новая беременность.

Сериал одновременно циничный, ироничный и очень терапевтичный. Отличный вариант для тех, кому нужна честная отдушина и ощущение, что ваши проблемы разделяют тысячи других мам.

«Талли»

Не сериал, а фильм, но пройти мимо него невозможно. Шарлиз Терон играет мать троих детей, которая уже не справляется и сгорает на глазах у близких. Помощь приходит в лице ночной няни Талли, и постепенно героиня возвращает силы. Но чем дальше, тем загадочнее становится новая помощница.

Это кино — почти учебник по выгоранию и крик о том, что помощь нужна, и просить ее не стыдно. Смотреть стоит и мамам, и тем, кто рядом с ними.

«Материнство»

История о мамах из Лондона, где главная героиня Джулия работает в успешном агенстве по организации мероприятий и воспитывает двоих детей без помощи: муж постоянно занят, а мама отказывается сидеть с внуками.

Она пытается влиться в клуб «правильных» мамочек, но остается чужой — и в итоге объединяется с такими же «неудачницами».

Сериал смешной и грустный одновременно. Он честно показывает необходимость жертвовать, умение говорить «нет» и важность ставить свои интересы хотя бы иногда выше других. Правило авиационной безопасности «сначала маску на себя» здесь как никогда актуально.

«Всю ночь напролет»

Рейган — успешная карьеристка, ее муж Крис — уверенный в себе мужчина. Они особо не парятся: родительство не изменит их жизнь. Но появление дочери ставит все с ног на голову. Рейган вынуждена быстро выйти на работу, Крис становится домохозяином, и вместе они учатся жить в новых обстоятельствах.

Сериал показывает, как сложно смириться с переменами, но делает это легко и с юмором.

Эти истории доказывают: материнство может быть разным — смешным, изматывающим, трогательным. Но никогда не должно быть одиноким.

