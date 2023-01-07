Один эликсир молодости на двоих: самая знаменитая парочка «Кадетства» совсем не изменилась спустя годы

Смешная и трогательная история о жизни суворовец почти сразу обрела толпы почитателей. Герои запомнились и полюбились зрителям, а сыгравшие их актеры получили ещё много интересных ролей.

Двумя яркими артистами сериала «Кадетство» стали Елена Захарова и Александр Головин. Они заново воссоединялись на программе «Судьба человека» и спустя 12 лет их вновь захлестнули былые эмоции.

Александр Головин в сериале сыграл обаятельного мажора с отличным чувством юмора.

Елена Захарова исполнила роль девушки, которой на протяжении сезонов постоянно не везло в любви.

Встреча актёров произвела на поклонников сильное впечатление, поскольку многие заметили, что артисты почти не постарели. Если завтра начнут снимать продолжение «Кадетства», то многие зрители даже не поймут, что с момента окончания культового сериала прошло уже больше 10 лет.