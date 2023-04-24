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Один день или годы? Этот тест даст ответ, сколько времени вам нужно чтобы забыть бывшего

24 апреля 2023 19:15
Один день или годы? Этот тест даст ответ, сколько времени вам нужно чтобы забыть бывшего

Пройдите тест и узнайте, как долго воспоминания о былой любви будут вас преследовать.

Еще Зигмунд Фрейд писал о том, что самое главное при расставании - “оторвать психическую энергию от любимого, но теперь утраченного объекта”. Конечно, после болезненного разрыва необходимо дать себе возможность справиться со своими чувствами, вдоволь погоревать, позлиться, чтобы непроработанные эмоции не отравляли жизнь в дальнейшем. Это фаза ревизии, только после того, как прошлое будет отрефлексировано, можно переходить к следующему этапу утилизации. Под ней подразумевается избавление от вещей бывшего партнера, удаление его из друзей в социальных сетях (некоторые психологи вовсе советуют заблокировать его странички, чтобы не было соблазна следить за его жизнью). Наконец, третьей фазой, через которую проходят все бывшие влюбленные, является фаза сепарации. В определенный момент человек осознает, что больше не испытывает сильных чувств по отношению к экс-партнеру, его не тянет заглянуть в социальные сети бывшего, расспросить общих знакомых. Это момент истинного освобождения от прошлого.

Но как скоро наступит этот момент? Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, сколько времени вам нужно, чтобы забыть бывшего.

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Елена Королева
Елена Королева
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