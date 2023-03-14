Одежду вязала сама: оголившаяся бабушка у камина повергнет вас в шок (фото)

Испокон веков сложилась установка, что обязательным «атрибутом» бабушки являются вязаные вещи. 57-летняя топ-модель Паулина Поризкова не стала изменять традициям и предстала перед поклонниками в теплом шерстяном одеянии, которое так любят женщины ее возраста. Правда, есть некоторые нюансы.

Недавно звезда подиума и бабушка пятерых внуков поделилась пикантным снимком. На Паулине был свитер, который она связала сама. Примечательно, что под него модель надела только черное нижнее белье. Поризкова продемонстрировала свою безупречную точеную фигуру во всей красе — превосходной форме Паулины может позавидовать любая 20-летняя девушка. Поклонники звезды пришли в восторг, увидев свою любимицу во всем ее великолепии.

Свой пост модель подписала так: «Почти 58? Бабушка? Вязание? Камин? Есть, есть, есть, есть!». Поризкова показала на своем примере, что женщина может выглядеть шикарно в любом возрасте. При этом модель не боится естественно стареть и часто предстает перед подписчиками с «голым» лицом, на котором видна каждая морщинка.