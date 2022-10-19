Одеждой уже не скрыть: правду об изменениях в жизни Бузовой предали огласке

Недавнее видео в соцсетях Ольги Бузовой насторожило ее подписчиков. В коротком ролике певица позировала в мини-платье насыщенного золотого оттенка. Облегающий наряд не скрыл, а только подчеркнул объем в районе живота Ольги. И в комментариях тут же посыпались предположения о ее беременности, которую уже не скрыть одеждой.

«Там прям животик у нее?», " Тоже думаю, что беременная, фигура сильно изменилась«, «На каком месяце уже?», «Живот только слепой не заметил бы», «Пора бы уже перестать скрывать и объявить всем о пополнении», — обменялись мнениями фолловеры Бузовой.

А фанаты тут же припомнили, что певица рассказывала о новом ухажере. Поэтому, возможно, 36-летняя Ольга решилась на глобальные перемены в жизни. Правда, часть подписчиков все-таки считает, что все куда прозаичнее. За последнее время Ольга набрала вес за ужинами в ресторанах, ведь сама говорила об этом в Сети. А неудачный фасон платья просто акцентировал внимание на увеличившихся объемах.