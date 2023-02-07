Одежда вот-вот треснет: обомлеете, увидев эту красотку в полный рост (фото)

Дамы с пышными формами всегда приковывали внимание к своей фигуре. Достаточно вспомнить поп-звезду Дженнифер Лопес и ее выдающиеся бедра. По ее стопам идет австралийская певица Игги Азалия, которая не стесняется своих прелестей.

Рэп-исполнительница всегда славилась своей женственной фигурой. Но, видимо, ей показалось этого мало, и Игги решила увеличить свои формы. Певица сделала пластику бедер, но в результате что-то пошло не так. Ягодицы Азалии не только увеличились на несколько размеров, но и опустились вниз. Теперь вместо аккуратных форм у певицы несоразмерные бедра, которые на снимках выглядят как топорный фотошоп. Кажется, что облегающая одежда на певице готова разойтись по швам.

Карьера Азалии пошла в гору примерно десять лет назад. Певица начинала с роликов на YouTube, где выкладывала скандальные песни собственного сочинения. Вскоре Игги стала сотрудничать с мировыми звездами и выпускать хиты. На ее счету несколько престижных музыкальных наград, в том числе за лучший клип.