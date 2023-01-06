Одежда трещит по швам: в этом толстяке вы не узнаете красавца из «Тайн Смолвиля»

На съемочную площадку «Тайн Смолвиля» Том Уэллинг попал из модельного бизнеса. Он и раньше снимался в сериалах время от времени, но главная роль ему досталась впервые в 2001 году. Красавца-супермена актер играл на протяжении 10 сезонов вплоть до 2011 года, за это время он обрел целую армию поклонниц. Но, несмотря на известность, после финала сериала Том стал довольно редко появляться на экранах в новых работах.

А сейчас в 45-летнем Уэллинге и вовсе сложно признать Кларка Кента. На красных дорожках актер кажется обрюзгшим и располневшим, особенно когда надевает узкие пиджаки, которые вот-вот разойдутся по швам. Возраста Тому добавляет и появившаяся седина.

По слухам, Уэллинг тяжело переживал развод с женой, с которой прожил около 15 лет. Но несколько лет назад актер встретил новую возлюбленную. Теперь он счастлив в браке и воспитывает двух маленьких сыновей. Из последних знаковых работ с участием Тома зрители особенно выделяли успешный сериал «Люцифер». Правда, на фоне своего ровесника, исполнителя главной роли Тома Эллиса, Уэллинг смотрелся не так эффектно.