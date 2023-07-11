Одежда по цветам, посуда по линейке: женщины с этими именами самые педантичные

Когда в доме порядок, на душе легко и радостно. Чистые окна, отсутствие пыли на поверхностях, аккуратно сложенные вещи - может быть, это и мелочи жизни, но в совокупности они доставляют немалое удовольствие. Правда, некоторые хозяйки могут перебарщивать с порядком в доме и ругать домочадцев за то, что те развесили одежду в шкафу по цветам или не расставили с прихожей обувь от самого большого размера к самому маленькому. Рассказываем, какие имена носят самые педантичные женщины.

Татьяна

Обладательница этого имени производит на окружающих впечатление улыбчивой и радушной девушки, которая всегда будет рада ораве гостей в своем доме. “Приходите обязательно, будет очень рады”, - щебечет Татьяна при знакомстве с новыми людьми. Но как только те переступают порог ее дома, великодушная хозяйка превращается в Мисс Педантичность.

“Не трогайте ничего руками”, “Не ходите в те комнаты, туда нельзя”, “Выключайте за собой свет”, - казалось бы, в просьбах Татьяны нет ничего необычного, к тому она в доме хозяйка и вправе устанавливать свои порядки.

Однако, лицом к лицу встретившись со скрупулезностью Тани, понимаешь, что в следующий раз в гости к ней не пойдешь.

Елизавета

Женщина, нареченная царственным именем Елизавета, любит заниматься домашними делами. Она убеждена, что бытовые вопросы - это никакая ни рутина, а увлекательное и полезное дело. Больше всего Лиза обожает наводить порядок в доме, но порой перегибает палку и превращается в хозяйку, буквально одержимую чистотой.

Педантичность Елизаветы не позволяет ей заниматься никакими делами до того, как она не сделает уборку во всем доме.

Даже малейший беспорядок мешает ей настроиться на нужный лад и спокойно взяться за решение других задач. А уж когда кто-то вмешивается в занятия Лизы и мешает ей, она превращается в фурию.

Марта

Марта - женщина, которая получает необыкновенное удовольствие от домашней работы. Ведь обустройство домашнего гнездышка - ее любимое занятие. Больше всего Марте нравится проводить ремонт, менять свое жилище к лучшему, но в то же время она способна довести рабочих до белого каления своими замечаниями по теме и без.

В личных отношениях Марта так же педантична, как в быту.

Подобно тому, как она любит раскладывать всю одежду в шкафу по цветам, точно так же она “сортирует” людей и распределяет их по группам. Одних относит к числу друзей, других - приятелей, третьи оказываются в категории полезных знакомств и т.д.