Одежда на нем почти трещит: красавчик-сын Эмина превращается в Шварценеггера

Эмин Агаларов скоро начнет бояться возразить собственному сыну. Микаил становится качком, который уложит на лопатки любого.

Парню всего лишь 14 лет, но он уже обзавелся горой стальных мышц. Судя по всему, юноша не вылезает из спортзала, где тягает железо. В социальных сетях брат-близнец Али опубликовал свое шокирующее фото. Стоя рядом с тренажером, звездный наследник продемонстрировал внушительных размеров бицепс — с таким силачом шутки плохи.

Подписчики заметили, что одежда на возмужавшем Микаиле почти трещит по швам. Кажется, медленно, но верно он превращается в Арнольда Шварценеггера.

«Красава, накачался», «Папин сынок — копия Эмина», «Спорт — это жизнь», «Дайте полезные советы и секреты вашей потрясающей физической формы», — пишут в комментариях.

Но пока делиться ценной информацией с подписчиками молодой человек не желает.