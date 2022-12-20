Одержимой из фильма «Изгоняющий дьявола» 63 года: ее уже никто не боится (фото)

Ужастик «Изгоняющий дьявола» до сих пор остается эталонным хоррором на тему одержимости демоном. Главную роль сыграла юная Линда Блэр, которая так и не смогла повторить успех той знаковой роли.

Благодаря участию в картине «Изгоняющий дьявола» Блэр завоевала «Золотой глобус», а также получила приз зрительских симпатий и номинацию на премию «Оскар». Ей прочили головокружительную карьеру, но в итоге Линда так и осталась заложницей образа одержимой девочки.

Актриса появлялась во многих фильмах, но они не снискали признания зрителей. Кроме того, у Блэр даже есть несколько антипремий «Золотая малина» за худшие женские роли. А однажды она появилась в комедии-пародии «Изгоняющий заново» с Лесли Нильсеном, где вновь сыграла одержимую, однако лента стала провалом.

Впрочем, актерство не единственное, чем занималась Линда в течение жизни. Она написала книгу о правильном питании и уже много лет является защитницей прав животных. Сегодня актрисе 63 лет, и, конечно, в ней не узнать ту обезумевшую Риган. Обаятельная Блэр выглядит как самая обычная американка и совсем не вызывает тот леденящий душу страх.