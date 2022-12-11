Очнулась от наркоза с гигантской грудью: взгляните, что стало со звездой «Острова любви»

Звезда реалити-шоу «Остров любви» Лора Андерсон запомнилась зрителям как обладательница идеальной фигуры. Плоский живот и тонкая талия у нее сочетались с пышным бюстом. Лора не скрывала, что его размер — дело рук хирургов. Но оказалось, что на операционном столе она стала жертвой произвола врачей.

Андерсон всегда мечтала о маммопластике, поэтому, как только ей исполнилось 18 лет, она оформила кредит и отправилась в клинику. Она хотела обзавестись бюстом размера C. Однако, когда Лора очнулась от наркоза, она поняла, что ей поставили импланты больше на 2 размера. Разрыдавшуюся девушку успокаивали медики, объясняя, что она бы все равно захотела изменить грудь в дальнейшем, а они просто сэкономили ее деньги.

Лора уверяла, что все это время ненавидела свой бюст, ведь он казался ей гигантским. Но она подчеркнула, что без него вряд ли бы ей посчастливилось попасть на реалити. Тем не менее новые операции Андерсон все-таки пришлось перенести. Сначала хирурги изменили ей место расположения имплантов, так как Лора начала испытывать сильные боли. А затем она и вовсе решила избавиться от силикона.