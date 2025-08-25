Очки Нео и Морфеуса — это не просто мода: объясняем, зачем они нужны в «Матрице»

Меню
25 августа 2025 13:46
Смысл, который буквально лежит на поверхности.

«Матрица» в свое время задала тренд на черные очки с прямоугольной формой. Стоит вспомнить Нео, Морфеуса или Тринити, и перед глазами тут же всплывает строгий черный костюм и непременно зеркальные линзы.

Но зачем они были нужны героям? На самом деле это не просто эффектный аксессуар, а часть глубокого символизма.

Начнем с простого. У очков в «Матрице» была вполне практическая функция: они помогали зрителям отличать, где герои находятся — внутри системы или в реальном мире. В симуляции почти все прячут глаза за черными стеклами, а в настоящей жизни обходятся без них. Такой визуальный маркер, который работает без слов.

Снять очки — значит показать себя

Внутри фильма снятие очков почти всегда становится знаком перемены. Это может быть момент ясности, озарения или проявления искренних чувств.

Герой Киану Ривза часто использует этот прием. И не только. Вспомним агента Смита.

В финале первого фильма, когда он допрашивает Морфеуса, Смит впервые снимает очки. И что мы видим? В его речи прорываются настоящие эмоции. Он признается, что устал от симуляции и мечтает вырваться в «реальный» мир. В этот момент он перестает быть бездушной программой и начинает напоминать живого человека. Очки — словно граница между ролью и внутренним «я».

Конечно, нельзя сбрасывать со счетов и внешний фактор. Создатели фильма прекрасно понимали: в длинных плащах и темных очках герои выглядят куда внушительнее. Без этой «униформы» их битва с машинами вряд ли казалась бы такой эпичной.

Фото: Кадры из фильма «Матрица» (1999 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
