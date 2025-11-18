Меню
Очки «мымры», профессия Нади, Мягков без голоса: на 11/11 вопросов о шедеврах Рязанова ответят лишь 5% киноманов – а вы справитесь?

18 ноября 2025 21:01
Пройдите сложный тест в память о великом режиссере.

Эльдар Рязанов – режиссер, который мог за одну сцену сделать и больно, и смешно, и как-то очень по-своему тепло. Сегодня ему исполнилось бы 98, и повод вполне подходящий, чтобы снова вспомнить те самые фильмы, для которых в наших с вами чертогах разума всегда есть отдельная полка.

Но вспоминать картины в лоб – дело неблагодарное. Все и так знают, кто ругал заливную рыбу, кто ходил в баню и кто носил красное платье на новогоднем утреннике.

Гораздо интереснее поднять пласт историй, которые обычно остаются за кадром: странные кастинги, случайные находки, закулисные решения, без которых не было бы той самой магии.

Как создавали «Карнавальную ночь», какой могла стать «Девушка без адреса», почему одни сцены рождались на лету, а другие приходилось вымучивать – вот где настоящее испытание для памяти.

Если вы уверены, что знаете рязановскую киновселенную чуть глубже чем «смотрю пару раз в год “Иронию судьбы”», самое время это проверить. Тест уже ждет – хитрый, цепляющий и точно без вопросов уровня «а кто же там сыграл Надю Шевелеву?».

Ранее мы писали: Заяц младше Чебурашки, а Трубадур полюбил школьницу? Угадайте возраст героев любимых мультов (тест по «Союзмультфильму»)

Фото: Кадры из фильмов «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975), «Служебный роман» (1977)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
