Очки и морщины: как выглядит спустя годы главная героиня фильма «Водитель для Веры»

Алена Бабенко стала актрисой вопреки желанию родителей, которые считали эту профессию несерьезной. И поначалу девушке действительно удавалась сниматься лишь в коротких эпизодах. Но спустя время она сыграла главную героиню в драме «Водитель для Веры».

После премьеры этого фильма артистка стала известна широкой публике, а плакаты с ее изображением были развешены по всей столице. Карьера красавицы начала стремительно развиваться.

Алена пробовала свои силы в самых неоднозначных амплуа и не боялась новых актерских задач. Помимо этого, женщина экспериментировала и со своей внешностью. Особенно часто менялись ее прически. А спустя 19 лет после выхода фильма «Водитель для Веры» исполнительницу главной роли трудно узнать. Сегодня у артистки короткие светлые волосы, морщины на лице и стильные круглые очки. В новом образе она смотрится необычно, но все также привлекательно.