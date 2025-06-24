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Очи синие, очи страстные: почему у героев «Дюны» ярко-голубые глаза — в мире Герберта их обычно прячут

24 июня 2025 14:15
Кадры из фильма «Дюна»

Мало кто считал отметину Ибада красивой в этой вселенной. 

В кинематографе часто ищут символику там, где её не задумывали. Но синие глаза героев «Дюны» — не случайность, не фантазия художника по гриму и даже не оммаж стилистике научной фантастики.

Это печать знакомая всем жителям этой галактики, след биохимической зависимости, за которую человечество в романе Герберта расплачивается глазами.

Очи синие, очи страстные: почему у героев «Дюны» ярко-голубые глаза — в мире Герберта их обычно прячут

Синие глаза Ибада

На Арракисе нет равнодушных к пряности. Меланж — кровь текущая по венам империи, топливо не только для кораблей, но и для ментатов. Он продлевает жизнь, обостряет чувства, дарует дар провидения — и вместе с тем перекраивает тело.

Светящиеся «глаза Ибада» — появятся у всех, кто начал активно употреблять меланж в романе. У фрименов они появляются ещё в детстве: еда, воздух, питье — все блюда пропитаны им. Неотвратимая инициация, переход границы между человеком и частью пустыни.

Как Пол получил голубые глаза

Пол Атрейдес становится одним из фрименов не по своей воле — по необходимости. Его глаза синеют после долгой жизни в песках (в фильме куда быстрее) и отражают больше, чем физиологию: в них — след добровольной гибели прежнего «я» и принятия судьбы мессии.

Аристократ с голубыми глазами? В других мирах это выглядело бы как оксюморон. Но не в мире «Дюны», здесь голубые глаза почти табу, эту отметину гордо носят лишь фримены. Ведь даже гильднавигаторы в романе и фильмах ходят в специальных шлемах лишь потому, чтобы скрывать глаза — они не могут работать без пряности.

Очи синие, очи страстные: почему у героев «Дюны» ярко-голубые глаза — в мире Герберта их обычно прячут

Парадоксальность пряности в том, что она одинаково губительна и возвышенна. Навигаторы Гильдии впадают в транс, теряют тела, чтобы видеть будущее.

Женщины из Бене Гессерит пьют её как святыню и отдают ей рассудок, чтобы соединиться с голосами предков. Их глаза сияют мрачным синим, не от избытка красоты, а от недостатка выбора. Даже самые богатые из миров, и те платят собой, лишь бы вкусить контроль над временем (а после стыдливо прячут очи за окулярами).

Эстетика в «Дюне» всегда вторична. Глаза Ибада — это не украшение, а сродни шраму, Арракис метит всех, кто хочет вкусить его главный ресурс.

Шаламе заменят, Зендею вырежут: в «Дюна 3: Мессия» будут новые главные герои — хорошая новость для фанов «Игры престолов».

Фото: Legion-Media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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