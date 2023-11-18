«Очернение советского прошлого»: россияне в ужасе от сериала «Бизон: Дело манекенщицы»
Публика не смогла скрыть свое возмущение.
Отечественный кинематограф все чаще и чаще обращается к советской эпохе. Режиссеры выпускают ностальгические работы об ушедшей эпохе, однако далеко не все из них находят отклик у зрителей.
Так, осенью этого года поклонники познакомились с детективным сериалом «Бизон: Дело манекенщицы», главную роль в котором исполнил Сергей Безруков. В проекте он играет роль следователя МУРа Кирилла Бессонова, который отличается своим упрямством и принципиальностью. И именно ему предстоит раскрыть жестокое убийство столичной манекенщицы Милы Никаноровой.
Как отметили поклонники, у режиссера Сергея Чекалова получился чересчур жестокий и нереалистичный сериал. Постановщик активно эксплуатирует советскую эпоху, однако показывает ее неправдоподобно. Не вызывают симпатий и герои сериала, а особенно Безруков, игра которого отличается вторичностью.
«Очернение советского прошлого», «Редкостная халтура», «Смотреть этот фильм крайне неприятно. Бесконечно жующий папиросу Безруков с невнятной речью, фальшь во всем...», «Фильм вызвал неприятные ощущения», — делятся мнением зрители.