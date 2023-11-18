Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Очернение советского прошлого»: россияне в ужасе от сериала «Бизон: Дело манекенщицы»

«Очернение советского прошлого»: россияне в ужасе от сериала «Бизон: Дело манекенщицы»

18 ноября 2023 15:15
«Очернение советского прошлого»: россияне в ужасе от сериала «Бизон: Дело манекенщицы»

Публика не смогла скрыть свое возмущение.

Отечественный кинематограф все чаще и чаще обращается к советской эпохе. Режиссеры выпускают ностальгические работы об ушедшей эпохе, однако далеко не все из них находят отклик у зрителей.

Так, осенью этого года поклонники познакомились с детективным сериалом «Бизон: Дело манекенщицы», главную роль в котором исполнил Сергей Безруков. В проекте он играет роль следователя МУРа Кирилла Бессонова, который отличается своим упрямством и принципиальностью. И именно ему предстоит раскрыть жестокое убийство столичной манекенщицы Милы Никаноровой.

Как отметили поклонники, у режиссера Сергея Чекалова получился чересчур жестокий и нереалистичный сериал. Постановщик активно эксплуатирует советскую эпоху, однако показывает ее неправдоподобно. Не вызывают симпатий и герои сериала, а особенно Безруков, игра которого отличается вторичностью.

«Очернение советского прошлого», «Редкостная халтура», «Смотреть этот фильм крайне неприятно. Бесконечно жующий папиросу Безруков с невнятной речью, фальшь во всем...», «Фильм вызвал неприятные ощущения», — делятся мнением зрители.

Фото: Кадр из сериала «Бизон: Дело манекенщицы»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше