Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву

«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву

29 сентября 2025 12:48
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву

Только истинные ценители жанра и любители покритиковать пройдут на 5/5.

В мире военного кино существуют проекты, которые становятся поводом для горячих споров и полярных оценок.

Одни зрители видят в них искреннее желание показать человеческие судьбы на фоне великих и страшных событий. Другие же встречают их разгромными рецензиями, обвиняя в исторических неточностях, излишней патетике или, напротив, в очернении прошлого.

Эта напряженная борьба мнений рождает на свет яркие, а порой и язвительные отзывы, которые зачастую запоминаются не меньше, чем сами сериалы. Предлагаем вам проверить свою зрительскую интуицию и знание этого неспокойного медийного поля.

Сможете ли вы по одному лишь характерному плохому отзыву угадать, о каком известном военном сериале идет речь?

Согласиться с критиком или, напротив, вступить с ним в заочную полемику — решать уже вам. Этот тест — не только проверка памяти, но и повод вспомнить, какие страсти кипели вокруг этих картин.

Итак, приготовьтесь. Перед вами пять знаковых проектов, каждый из кого стал объектом как народной любви, так и шквала критики. Попробуйте определить, чья же репутация оказалась под ударом столь громких вердиктов.

Ранее мы писали: От грустного лица до матрешки с замком: угадаете 5 фильмов СССР по жутковатым зарубежным афишам? (тест)

Фото: Кадр из сериала «Штрафбат»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Лиговский», «Босс», «Девятый отдел»: сможете отличить вымышленный сериал от настоящего? (тест) «Лиговский», «Босс», «Девятый отдел»: сможете отличить вымышленный сериал от настоящего? (тест) Читать дальше 1 октября 2025
Брутальный Семенов или обаяшка Брагин? Это «Невский» или «Первый отдел» — по цитате поймут лишь знатоки «ментовских» сериалов (тест) Брутальный Семенов или обаяшка Брагин? Это «Невский» или «Первый отдел» — по цитате поймут лишь знатоки «ментовских» сериалов (тест) Читать дальше 30 сентября 2025
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест) От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест) Читать дальше 2 октября 2025
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше 3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше Читать дальше 2 октября 2025
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер «Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер Читать дальше 2 октября 2025
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей «Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей Читать дальше 2 октября 2025
Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам Читать дальше 2 октября 2025
Прилучный и фавелы не спасут: 5 сезон «Мажора» обязан ответить на 3 важнейших вопроса, иначе — пиши пропало Прилучный и фавелы не спасут: 5 сезон «Мажора» обязан ответить на 3 важнейших вопроса, иначе — пиши пропало Читать дальше 2 октября 2025
Не только «Лихие»: 3 жестких сериала про 90-е с оценкой 7.3+ — про романтику можно забыть, здесь нет места красивой ностальгии Не только «Лихие»: 3 жестких сериала про 90-е с оценкой 7.3+ — про романтику можно забыть, здесь нет места красивой ностальгии Читать дальше 1 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше