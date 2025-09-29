«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву

Только истинные ценители жанра и любители покритиковать пройдут на 5/5.

В мире военного кино существуют проекты, которые становятся поводом для горячих споров и полярных оценок.

Одни зрители видят в них искреннее желание показать человеческие судьбы на фоне великих и страшных событий. Другие же встречают их разгромными рецензиями, обвиняя в исторических неточностях, излишней патетике или, напротив, в очернении прошлого.

Эта напряженная борьба мнений рождает на свет яркие, а порой и язвительные отзывы, которые зачастую запоминаются не меньше, чем сами сериалы. Предлагаем вам проверить свою зрительскую интуицию и знание этого неспокойного медийного поля.

Сможете ли вы по одному лишь характерному плохому отзыву угадать, о каком известном военном сериале идет речь?

Согласиться с критиком или, напротив, вступить с ним в заочную полемику — решать уже вам. Этот тест — не только проверка памяти, но и повод вспомнить, какие страсти кипели вокруг этих картин.

Итак, приготовьтесь. Перед вами пять знаковых проектов, каждый из кого стал объектом как народной любви, так и шквала критики. Попробуйте определить, чья же репутация оказалась под ударом столь громких вердиктов.

Ранее мы писали: От грустного лица до матрешки с замком: угадаете 5 фильмов СССР по жутковатым зарубежным афишам? (тест)