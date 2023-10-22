Очередной ремейк «Ивана Васильевича» даже постыдились показывать зрителям: вот кто в нем опозорился

«Шедевр» отечественных кинематографистов так и не добрался до проката.

Много лет современные российские режиссеры и продюсеры пытались «оседлать» советскую классику. Выходили многочисленные переосмысления шедевров из СССР, которые во всем уступали оригинальным картинам. «Попасть под каток» могла бы и кинолента «Иван Васильевич меняет профессию», но ремейк комедии Леонида Гайдая так и не выпустили.

Премьера картины «Василина Ивановна меняет профессию» должна была состояться в 2015 году. По сюжету светскую львицу отправили во времена Ивана Грозного, а в настоящее переместилась средневековая княжна в компании Малюты Скуратова. По слухам, русского царя должен был сыграть Данила Козловский.

Против выхода киноленты выступила вдова Гайдая Нина Гребешкова. Артистку возмутило, что картину решили снимать без разрешения семьи великого режиссера. Впрочем, до суда не дошло, ведь никаких приключений Василины публика не увидела.