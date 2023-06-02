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Киноафиша Статьи Очередной рекорд Тепляковых подняли на смех: на этот раз народ обмануть не вышло

Очередной рекорд Тепляковых подняли на смех: на этот раз народ обмануть не вышло

2 июня 2023 15:00
Очередной рекорд Тепляковых подняли на смех: на этот раз народ обмануть не вышло

Семейку раскусили в два счета.

Скандальная семья Тепляковых какое-то время жила в Китае. Возможно, этот опыт и толкнул главу семейства заставить своих детей выучить всю школьную программу за два года. Свой авторский метод Евгений Тепляков предпочитает не раскрывать в полной мере.

Но на YouTube-канале «Алиса учится» отец семейства похвалился очередными успехами дочери Алисы и опубликовал ролик, как та, будучи еще малышкой, читает стихи на китайском. Правда, интернет-юзеры не поняли бравады, ведь чтение якобы гениальной девочки оказалось с подвохом.

«У меня у соседа попугай тоже говорит по-китайский. Я серьезно. Дедушка много раз был в Китае, жил там, вышел на пенсию и теперь от скуки берет учеников. Вот попугай и выучил», «Ошибаетесь! Люди, знающие китайский, посмотрели это видео и ни слова не поняли! Это не китайский, а тарабарщина какая-то, ни слова буквально нет там по-китайски», «Методика: нарожать в однушке 10 детишек — ребенок сам потянется к знаниям, чтобы свалить из этой коммуналки от куку-папы», «И что? Многие дети читают стихи на других языках», — не оценили гениальности малышки пользователи Сети.

Фото: Кадр из шоу «Док-ток», видео YouTube «Учимся с Алисой»
Ксения Куртукова
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