Очередной рекорд Тепляковых подняли на смех: на этот раз народ обмануть не вышло
Семейку раскусили в два счета.
Скандальная семья Тепляковых какое-то время жила в Китае. Возможно, этот опыт и толкнул главу семейства заставить своих детей выучить всю школьную программу за два года. Свой авторский метод Евгений Тепляков предпочитает не раскрывать в полной мере.
Но на YouTube-канале «Алиса учится» отец семейства похвалился очередными успехами дочери Алисы и опубликовал ролик, как та, будучи еще малышкой, читает стихи на китайском. Правда, интернет-юзеры не поняли бравады, ведь чтение якобы гениальной девочки оказалось с подвохом.
«У меня у соседа попугай тоже говорит по-китайский. Я серьезно. Дедушка много раз был в Китае, жил там, вышел на пенсию и теперь от скуки берет учеников. Вот попугай и выучил», «Ошибаетесь! Люди, знающие китайский, посмотрели это видео и ни слова не поняли! Это не китайский, а тарабарщина какая-то, ни слова буквально нет там по-китайски», «Методика: нарожать в однушке 10 детишек — ребенок сам потянется к знаниям, чтобы свалить из этой коммуналки от куку-папы», «И что? Многие дети читают стихи на других языках», — не оценили гениальности малышки пользователи Сети.