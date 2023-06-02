Очередной рекорд Тепляковых подняли на смех: на этот раз народ обмануть не вышло

Скандальная семья Тепляковых какое-то время жила в Китае. Возможно, этот опыт и толкнул главу семейства заставить своих детей выучить всю школьную программу за два года. Свой авторский метод Евгений Тепляков предпочитает не раскрывать в полной мере.

Но на YouTube-канале «Алиса учится» отец семейства похвалился очередными успехами дочери Алисы и опубликовал ролик, как та, будучи еще малышкой, читает стихи на китайском. Правда, интернет-юзеры не поняли бравады, ведь чтение якобы гениальной девочки оказалось с подвохом.