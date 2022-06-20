«Очередной пиар»: заявившего об уходе Меладзе обвинили во лжи

Валерий Меладзе известен прежде всего, как талантливый исполнитель, однако в юности он получил высшее образование по специальности инженер-электрик. Разменяв шестой десяток, артист решил освежить полученные знания и заняться научной деятельностью.

Правда, в серьезность его намерений мало, кто верит. Поклонники считают, что певец, заявивший, что больше не будет давать концерты, лукавит.

«Пугачева уже несколько лет уходит и никак не уйдет, так и этот - цену себе набивает», «А кто не уходил? Пугачёва сколько раз уходила. Пиар очередной», – «раскусили» Меладзе пользователи «Одноклассников».

Напомним, что ранее Валерий пожаловался на нехватку финансов, ведь его основным доходом были музыкальные выступления. Фолловеры посоветовали ему продать недвижимость в России и за рубежом, чтобы сохранить привычный уровень жизни для своей семьи. Как известно, у артиста шестеро детей – трое взрослых дочерей от первой жены Ирины и два сына и годовалая дочь от Альбины Джанабаевой.

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