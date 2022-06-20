Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Очередной пиар»: заявившего об уходе Меладзе обвинили во лжи

«Очередной пиар»: заявившего об уходе Меладзе обвинили во лжи

20 июня 2022 08:50
«Очередной пиар»: заявившего об уходе Меладзе обвинили во лжи

Певец вряд ли сменит сферу деятельности.

Валерий Меладзе известен прежде всего, как талантливый исполнитель, однако в юности он получил высшее образование по специальности инженер-электрик. Разменяв шестой десяток, артист решил освежить полученные знания и заняться научной деятельностью.

Правда, в серьезность его намерений мало, кто верит. Поклонники считают, что певец, заявивший, что больше не будет давать концерты, лукавит.

«Пугачева уже несколько лет уходит и никак не уйдет, так и этот - цену себе набивает», «А кто не уходил? Пугачёва сколько раз уходила. Пиар очередной», – «раскусили» Меладзе пользователи «Одноклассников».

Напомним, что ранее Валерий пожаловался на нехватку финансов, ведь его основным доходом были музыкальные выступления. Фолловеры посоветовали ему продать недвижимость в России и за рубежом, чтобы сохранить привычный уровень жизни для своей семьи. Как известно, у артиста шестеро детей – трое взрослых дочерей от первой жены Ирины и два сына и годовалая дочь от Альбины Джанабаевой.

Тарасова заткнула закатившую истерику из-за Олимпиады Трусову: хватило 5 слов

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Related video