Очередной пиар: правда о новом романе Ханде Эрчел вышла наружу
Знаменитость далеко не просто так заставляет фанатов говорить о своей личной жизни.
Слухи о романе Ханде Эрчел и Каана Йылдырыма связаны с работой над ремейком их совместного сериала «Кольцо». Якобы таким образом продюсеры пытаются привлечь внимание к проекту.
Впервые криминальная драма появилась на экранах в 2019 году и практически сразу стала хитом, завоевав сердца поклонников. Проект стал одним из первых в карьере Эрчел, а для Каана Йылдырыма оказался знаковой лентой. Как оказалось, продюсеры намерены спустя три года возродить хит и представить новую версию полюбившейся истории. Именно поэтому знаменитые артисты и были замечены вместе.
По данным портала Elle Girl, сценарий для первых двух эпизодов уже написан. Пока неизвестно, привлекут ли продюсеры старых актеров для исполнения ролей или заменят их новыми. Однако тесное общение артистов, как отмечают эксперты, может говорить о том, что Эрчел и Йылдырым не только специально привлекали внимание к шоу, но и обсуждали свои роли.
Сами актеры пока никак не прокомментировали готовящееся продолжение и свое возможное участие в нем.