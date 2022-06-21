Очередной пиар: правда о новом романе Ханде Эрчел вышла наружу

Знаменитость далеко не просто так заставляет фанатов говорить о своей личной жизни.

Слухи о романе Ханде Эрчел и Каана Йылдырыма связаны с работой над ремейком их совместного сериала «Кольцо». Якобы таким образом продюсеры пытаются привлечь внимание к проекту.

Впервые криминальная драма появилась на экранах в 2019 году и практически сразу стала хитом, завоевав сердца поклонников. Проект стал одним из первых в карьере Эрчел, а для Каана Йылдырыма оказался знаковой лентой. Как оказалось, продюсеры намерены спустя три года возродить хит и представить новую версию полюбившейся истории. Именно поэтому знаменитые артисты и были замечены вместе.

По данным портала Elle Girl , сценарий для первых двух эпизодов уже написан. Пока неизвестно, привлекут ли продюсеры старых актеров для исполнения ролей или заменят их новыми. Однако тесное общение артистов, как отмечают эксперты, может говорить о том, что Эрчел и Йылдырым не только специально привлекали внимание к шоу, но и обсуждали свои роли.

Сами актеры пока никак не прокомментировали готовящееся продолжение и свое возможное участие в нем.