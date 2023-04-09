Очередной паре из «Дома-2» пришел конец: причина не укладывается в голове

Поклонники не спешили радоваться за Юлию Ефременкову, когда она сошлась с Мондезиром. На шоу «Дом-2» влюбленные то и дело выясняли отношения. Сходились, расходились — и так по кругу. Но все изменилось, когда у пары появились сыновья-близнецы.

Тогда многим показалось, что рождение детей сблизит Ефременкову и Мондезира и все разногласия останутся позади. Но реальность оказалась другой. Экс-участники скандальной телестройки окончательно расстались. Причину разрыва Юлия озвучила подписчикам в соцсетях.

По словам знаменитости, возлюбленный не поддержал ее после смерти любимой бабушки, которая заменила ей маму. К тому же Мондезир, как отметила Ефременкова, постоянно ее оскорблял. Устав мириться с неуважительным отношением к себе, Юлия поставила точку в этих отношениях.

Бывшая участница проекта подчеркнула, что сейчас не заинтересована в новых романах. По словам звезды «Дома-2», прежде ей нужно привести себя в порядок.