«Очередной нож в спину»: о предательстве Малахова заявила известная певица

Джазовая певица Ирина Отиева была на пике популярности в 90х-годах. Ее вокал звучал со сцены концертных залов и в фильмах. Отиеву называли даже «двойником» Пугачевой. С Примадонной певица дружила, также как и с другими коллегами — Александром Серовым и Ларисой Долиной. Но в нулевые Отиева пропала с экранов.

В 2020 году Андрей Малахов посвятил певице отдельный выпуск программы «Прямой эфир». В шоу Отиева была оказана не с лучшей стороны: утверждалось, что она пристрастилась к спиртному и ведет затворнический образ жизни. Певица, которую также пригласили в студии, была шокирована скандалом вокруг своего имени.

«Очередной нож в спину», — заявила она.

Певица подчеркнула, что не ожидала подобного поведения от Малахова, с которым знакома более 25 лет. Но вместо снисхождения телеведущий поступил предательски, посчитала Отиева.

После того эфира она наотрез отказалась посещать любые телепередачи. Более того, сейчас певица месяцами может не выходить на связь с поклонниками в соцсетях и даже со знакомыми людьми. Из родных у 63-летней исполнительницы есть мама-пенсионерка и взрослая дочь Злата.