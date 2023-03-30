Очередная жертва пластики: мужчины сходили с ума при виде этой модели, но годы ее не пощадили

Так уж заведено, что признанные красавицы становятся вечными заложницами своей внешности. Эта участь постигла бразильскую модель Адриану Лиму, которая несколько лет назад сводила с ума многих мужчин.

Недавно 41-летняя звезда подиума повергла общественность в шок. Некогда безупречное лицо модели сегодня выглядит перетянутым и опухшим. Адриана явно переборщила с уколами красоты. Изменились и формы Лимы. Раньше ее фигуре завидовали все женщины мира, но теперь от былой стройности не осталось и следа. Адриана располнела и превратилась в настоящую «тетку».

Ситуация усложняется еще и тем, что в прошлом году Лима родила мальчика и сильно «раздалась». И, конечно, никто не отменят процесс старения — годы не пощадили вчерашнюю эталонную красавицу. Пользователи Сети были поражены тем, что произошло с Лимой: «Бедра очень „крутые“, у нее таких раньше не было. И грудь больше», «Какая печаль.... Такие данные иметь, и все проесть», «Так жалко, когда красивые женщины в погоне за каким-то незримым идеалом портят свою красоту».