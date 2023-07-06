«Очередная однодневка»: россияне в бешенстве из-за русской Эды из сериала «Постучись в мою дверь»

Мелодрама «Постучись в мою дверь» стала международным хитом. Огромная популярность привела к появлению иностранных версий проекта, один из которых в ближайшее время начнут снимать в России.

Так, судя по данным СМИ, продюсеры активно ищут на главные роли артистов. И отечественной Эдой должна была стать звезда социальных сетей Дина Саева, которая уже прошла кастинг.

«Прошла кастинг и была утверждена на главную роль. Но, к сожалению, вынуждена отказаться от этого проекта по личным причинам», — призналась знаменитость.

Пользователи Сети совсем не обрадовались этой новости. Многие с удивлением отметили, что Саева не имеет актерского образования, а видео в социальных сетях не дают ей возможности играть в сериалах и кино. Другие же отметили, что даже не будут смотреть сериал, раз продюсеры позволяют себе выбирать блогеров на главные роли и совсем не уважают публику.