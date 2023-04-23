Очередная красавица в роду: вы только посмотрите на дочку Тихонова (фото)

Дочь Вячеслава Тихонова Анна с ранних лет связала свою жизнь с актерской профессией. Впервые на экранах она появилась в детективе «Европейская история», когда ей было 15 лет, а после ее карьера только развивалась.

Так, до второй половины 90-х Анна активно снималась в кино и сериалах. Но после неожиданно пропала с экранов. Как оказалось, она решила полностью переквалифицироваться и занялась продюсерской деятельностью, возглавив компанию «Актер кино», которую основал ее отец.

Сегодня Тихонова не появляется на экранах, но не оставила мир кинематографа. Она продюсирует фильмы, организует фестивали, а также занимается сохранением наследия Вячеслава Тихонова.

Анна старается вести закрытый образ жизни, но изредка появляется в эфире ток-шоу и публикует записи в своих социальных сетях. Фанаты же уверены, что наследница артиста унаследовала красоту своего отца и отличается аристократической внешностью.