«Очередная бездарность»: за что россияне ополчились на малышку из рекламы йогурта
Пользователи не стали скрывать свое недовольство.
Несколько лет назад на отечественных экранах появилась реклама Fruttis. Главной героиней роликов стала милая девочка с кудрявыми волосами, которая не скрывала свою любовь к йогуртам. Как оказалось, сейчас звезда видео активно развивает свою актерскую карьеру.
Дело в том, что героиня ролика Софья оказалась внучкой актера Евгения Евстигнеева. И если в детстве она планировала стать дизайнером, то в старших классах поняла, что мечтает пойти по стопам своего родственника.
Актерскому мастерству Софья решила учиться в Школе-студии МХАТ. При этом документы она отправилась подавать не под своим именем, а взяв фамилию знаменитого деда. В итоге артистка окончила учебное заведение, попала в труппу МХТ им. Чехова и активно снимается в фильмах и сериалах.
Публика внимательно следит за успехами молодой актрисы, но далеко не все готовы записаться в число ее преданных фанатов. Дело в том, что пользователей Сети смущает выбор фамилии Софьи. По их словам, девушка пытается прославиться за счет родственника, а сама не отличается талантом.
«Очередная бездарность», «Только бездарные артисты при поступлении берут фамилию своих знаменитых родственников», — делятся мнением пользователи Сети.