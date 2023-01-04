«Очередная бездарность»: за что россияне ополчились на малышку из рекламы йогурта

Несколько лет назад на отечественных экранах появилась реклама Fruttis. Главной героиней роликов стала милая девочка с кудрявыми волосами, которая не скрывала свою любовь к йогуртам. Как оказалось, сейчас звезда видео активно развивает свою актерскую карьеру.

Дело в том, что героиня ролика Софья оказалась внучкой актера Евгения Евстигнеева. И если в детстве она планировала стать дизайнером, то в старших классах поняла, что мечтает пойти по стопам своего родственника.

Актерскому мастерству Софья решила учиться в Школе-студии МХАТ. При этом документы она отправилась подавать не под своим именем, а взяв фамилию знаменитого деда. В итоге артистка окончила учебное заведение, попала в труппу МХТ им. Чехова и активно снимается в фильмах и сериалах.

Публика внимательно следит за успехами молодой актрисы, но далеко не все готовы записаться в число ее преданных фанатов. Дело в том, что пользователей Сети смущает выбор фамилии Софьи. По их словам, девушка пытается прославиться за счет родственника, а сама не отличается талантом.