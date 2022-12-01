«Очень жалко»: Яковлева ошарашила народ честным признанием о татуированном сыне

Елена Яковлева прославилась на всю страну как талантливая актриса. Она воплотила на экранах и в театре десятки ярких ролей, однако последнее время публика обсуждает ее лишь в связи с сыном Денисом, который полностью изменил свою внешность татуировками.

По словам Яковлевой, она прекрасно знает, как поклонники относятся к ее наследнику. И она понимает, почему его внешний вид вызывает такое изумление. Однако артистка уверена, чтобы судить о Денисе, людям нужно в первую очередь с ним познакомиться, а не ориентироваться только на внешность.

«Денис — замечательный и заботливый сын! Но это, по-моему, никого не интересует. Да, действительно очень жалко, что он бросил институт на третьем курсе», — рассказывала артистка в одном из интервью.

Знаменитость отмечает, что ее наследник смог найти свое место в жизни, занимается благотворительностью и постоянно учится. И, по ее мнению, это намного важнее, чем татуировки, которые покрывают большую часть его тела и лица.