«Очень жалко»: внучка Табакова и Зудиной мучается из-за опасной болезни

День рождения внебрачной дочери Павла Табакова прошел совсем не так как планировалось. И изменения в планах оказались ничуть не радостными. В соцсетях мать Мии Софья Синицына сообщила фанатам внучки Олега Табакова и Марины Зудиной печальные новости.

Девочка пропустила свое двухлетие, потому что буквально накануне праздника стала жертвой очень опасной даже для взрослых болезни. Вот почему вечеринка в честь радостного события в последний момент сорвалась.