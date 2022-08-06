«Очень жалко»: внучка Табакова и Зудиной мучается из-за опасной болезни
Важный момент в жизни малышки омрачил обрушившийся недуг.
День рождения внебрачной дочери Павла Табакова прошел совсем не так как планировалось. И изменения в планах оказались ничуть не радостными. В соцсетях мать Мии Софья Синицына сообщила фанатам внучки Олега Табакова и Марины Зудиной печальные новости.
Девочка пропустила свое двухлетие, потому что буквально накануне праздника стала жертвой очень опасной даже для взрослых болезни. Вот почему вечеринка в честь радостного события в последний момент сорвалась.
«Когда заболела "короной" прямо перед днем рождения. Моя кошка, моя девочка! Очень жалко, мой сырничек», — посетовала в соцсетях мать малышки.