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«Очень жалко»: внучка Табакова и Зудиной мучается из-за опасной болезни

6 августа 2022 05:00
«Очень жалко»: внучка Табакова и Зудиной мучается из-за опасной болезни

Важный момент в жизни малышки омрачил обрушившийся недуг.

День рождения внебрачной дочери Павла Табакова прошел совсем не так как планировалось. И изменения в планах оказались ничуть не радостными. В соцсетях мать Мии Софья Синицына сообщила фанатам внучки Олега Табакова и Марины Зудиной печальные новости.

Девочка пропустила свое двухлетие, потому что буквально накануне праздника стала жертвой очень опасной даже для взрослых болезни. Вот почему вечеринка в честь радостного события в последний момент сорвалась.

«Когда заболела "короной" прямо перед днем рождения. Моя кошка, моя девочка! Очень жалко, мой сырничек», — посетовала в соцсетях мать малышки.

Фото: Агентство-партнер - www.globallookpress.com
Карина Вопиловская
Карина Вопиловская
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